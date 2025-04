Unifev sedia aula inaugural de curso preparatório “Regina Nunes”

Primeiro encontro foi realizado na Cidade Universitária reunindo alunos, professores voluntários e autoridades para celebrar mais um ano do projeto.

A Unifev recepcionou na manhã do último sábado (29.mar) os alunos que passam a integrar o curso preparatório “Regina Nunes”. O cerimonial de abertura e a aula inaugural foram realizados no auditório da Cidade Universitária.

O serviço gratuito prepara jovens em vulnerabilidade social para ingressar na Educação Superior, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares ou concursos públicos.

O início das atividades foi marcado pelas participações da coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune; do secretário de Direitos Humanos do município, Nilton Santiago; do presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CMPDCN), Moisés de Matos, demais integrantes do conselho, alunos e professores voluntários do curso.

O presidente do Conselho explicou que o curso preparatório tem como objetivo a inclusão de jovens e adultos no ensino superior, oferecendo oportunidades em um cenário com poucas iniciativas como essa no Brasil. “O Conselho, junto de seus parceiros, como a Unifev e a Prefeitura, promove essa ação pelo terceiro ano consecutivo, proporcionando acesso não só ao ensino superior, mas também a todo o conteúdo programático de Enem, vestibular e até noções para concursos públicos, abrangendo diversas áreas do conhecimento”, diz Matos.

A coordenadora Vanessa destacou a importância da parceria para oferecer um pré-vestibular aos alunos. “A Unifev tem um papel importante em democratizar a educação, preparando os jovens para um futuro melhor. Nós acreditamos no potencial desses estudantes e os recebemos de braços abertos, com respeito, carinho, dedicação e profissionalismo”. As inscrições para o curso preparatório Regina Nunes seguem abertas na Secretaria de Direitos Humanos. Mais informações pelo telefone (17) 3422-2770. O programa é uma conquista do CMPDCN, que conta com as parcerias da Unifev e da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Direitos Humanos. Regina Nunes O nome escolhido para ser homenageado na criação deste projeto atuou fortemente durante anos na causa da comunidade negra, em especial em Votuporanga. Regina Nunes da Silva era assistente social e membro do CMPDCN.

