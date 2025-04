Motociclista morre ao cair na pista e ser atropelado após caminhão bater na traseira da moto em Rio Preto 

Acidente ocorreu na Rodovia Washington Luís (SP-310) na madrugada desta segunda-feira (31). Marcelo Dias dos Santos morreu no local.

Um homem morreu após um caminhão bater na traseira da motocicleta que ele pilotava na Rodovia Washington Luís (SP-310), na madrugada desta segunda-feira (31.mar), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária, com o impacto da batida, Marcelo Dias dos Santos caiu na pista e foi atropelado pelo caminhão. Ele morreu no local. Os veículos transitavam na mesma direção da via.

O caminhoneiro não ficou ferido e a pista não precisou ser interditada.

