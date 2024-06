Unifev realizará monitoramento climático para facilitar a produção agrícola regional

Projeto será desenvolvido pelo Núcleo de Valorização do Meio Ambiente, coordenado pelo docente Prof. Dr. Juliano Costa da Silva.

A Unifev está com inscrições abertas até o dia 03 de junho para realizar o monitoramento climático de Votuporanga, a fim de coletar e disponibilizar dados via site da Instituição e outros meios de comunicação à sociedade regional, facilitando também o trabalho dos produtores rurais irrigantes.

O projeto, desenvolvido pelo Núcleo de Valorização do Meio Ambiente e coordenado pelo docente Prof. Dr. Juliano Costa da Silva, é gratuito e aberto a toda população. Os dados serão coletados e divulgados diariamente, mas nos dias 04, 12 e 19 de junho, 07 e 21 de agosto, e 04, 09 e 18 de outubro, os estudantes de Agronomia farão as devidas manutenções na área dos equipamentos.

“O monitoramento climático é essencial para acompanhar tendências de longo prazo em temperatura, precipitação, umidade e outros fatores climáticos. Ao analisar dados históricos e observações em tempo real, podemos identificar padrões, anomalias e possíveis mudanças climáticas. Isso também auxilia os agricultores, que terão acesso ao valor da evapotranspiração de referência diária para que possam direcionar corretamente o uso da água na irrigação”, destacou Silva.

Segundo ele, a preocupação com a sustentabilidade ambiental é mais do que uma tendência; é também uma necessidade imediata para a preservação do planeta para as futuras gerações. “O projeto visa disponibilizar dados reais do tempo para a sociedade se conscientizar e realizar ações mais conscientes sobre o uso correto da água, evitando desperdício”, ressaltou.

“Na área agrícola da Cidade Universitária, existe um cercado agrometeorológico que será equipado com equipamentos já adquiridos pela Instituição, a fim de monitorar em tempo real as condições do tempo diariamente. Esse monitoramento será realizado pelos alunos do curso de Agronomia, sob supervisão dos docentes”, explicou. O projeto também conta com a colaboração e apoio do setor de serviços gerais e do STI da Unifev.