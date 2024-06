Polícia Militar fecha ‘disk maconha’ em Votuporanga  

Além do motoboy que fazia o delivery, a PM fechou o centro de distribuição de drogas que funcionava no bairro Pacaembu.

A Polícia Militar prendeu em flagrante um traficante que se disfarçava de entregador delivery para distribuir drogas em Votuporanga/SP, na noite da última terça-feira (28.mai).

De acordo com o apurado, equipes de Força Tática prenderam o suspeito na conhecida praça do Half, no entanto, além de interceptar o entregador, fecharam o centro de distribuição que funcionava no bairro Pacaembu.

A abordagem ocorreu após os PMs, que realizavam patrulhamento, avistaram o indivíduo com uma bag (bolsa utilizada por entregadores via delivery) nas costas e decidiram abordá-lo. No entanto, ao invés de comida, a equipe encontrou diversas porções de maconha.

Em seguida, os policiais militares foram na casa do indivíduo, uma espécie de “centro de distribuição de drogas”, onde apreenderam mais dois tijolos e meio de maconha, além de porções prontas para a venda, e apetrechos para o fracionamento e embalo do entorpecente.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.