Homem é preso por praticar golpes de estelionato em metalúrgica 

O suspeito foi preso em Catanduva/SP. De acordo com a polícia os crimes foram cometidos contra uma metalúrgica de Valentim Gentil/SP e estão relacionados a compra e venda de cargas de metal.

Um homem foi preso por aplicar golpes de estelionato a uma metalúrgica em Valentim Gentil/SP. Ele foi encontrado em Catanduva/SP na tarde de quarta-feira (29.mai).

De acordo com o apurado, as investigações começaram depois que a Polícia Civil de Valentim Gentil identificou um grupo criminoso que aplicava fraudes na compra e venda de carga de metal. Uma metalúrgica da cidade foi vítima dos estelionatários por duas vezes.

Os suspeitos compravam as cargas de metais e durante a aquisição da mercadoria eles usavam nomes de terceiros e pagavam somente a primeira parcela. O restante do valor era negociado mediante pagamento em boleto emitido para empresas que não existem ou que tiveram o nome usado de forma indevida.

Durante as investigações a polícia descobriu que os endereços nas notas fiscais não correspondiam aos estabelecimentos mencionados nos documentos.

Na quarta-feira (29) os funcionários do departamento comercial da metalúrgica informaram que havia uma nova venda de metais feita para uma suposta empresa que seria de São José do Rio Preto/SP. O pagamento inicial era de R$ 14 mil e o restante seria quitado via boleto.

Logo depois de liberarem o caminhão com a carga, o gerente da empresa suspeitou que era mais uma fraude cometida pelos criminosos e avisou os policiais.

As equipes de investigação conseguiram identificar e acompanhar o caminhão até Catanduva. Em seguida fizeram a abordagem a dois suspeitos em uma distribuidora.

Um deles era o motorista do veículo e o outro seria o comprador fraudulento. O condutor do caminhão confessou o crime e acabou preso em flagrante por estelionato.

A carga avaliada em R$60 mil foi recuperada e devolvida as vítimas.

O comprador que é de Catanduva também foi apontado como vítima, já que disse não saber sobre a prática de estelionato.

As investigações continuam para tentar identificar outros envolvidos.