Unifev realiza segunda noite de apresentações do “Natal – Venha sonhar com a gente”

Decoração especial permanecerá aberta para visitação até o dia 6 de janeiro, na Cidade Universitária; terceiro e último encontro será nesta sexta-feira (12).

A segunda noite de apresentações da programação especial do “Natal Unifev – Venha sonhar com a gente”, realizada na última sexta-feira (5), na Cidade Universitária, reuniu dezenas de famílias, que prestigiaram mais um encontro marcado por música, arte, emoção e o espírito natalino.

A abertura ficou por conta do grupo de ginástica acrobática Força e Movimento, do Colégio Unifev, que encantou o público com uma apresentação repleta de técnica, coordenação e leveza. Em seguida, a tradicional Corporação Musical Zequinha de Abreu assumiu o palco e embalou os visitantes com canções que marcaram gerações, reforçando o clima festivo e acolhedor da celebração.

O pró-reitor acadêmico, Prof. Me. Walter Sampaio Filho, esteve presente e destacou a relevância da programação e o envolvimento da comunidade acadêmica e da população: “É sempre uma alegria ver a Cidade Universitária transformada por esse clima tão especial. A programação de Natal da Unifev é pensada para promover integração, acolhimento e momentos memoráveis para toda a comunidade. Ver as famílias participando e se emocionando nos motiva a continuar fortalecendo iniciativas como esta”, afirmou.

A coordenadora do Núcleo de Cultura e Artes (NCA) da Instituição, Profa. Ma. Silvia Brandão Cuenca Stipp, ressaltou o trabalho conjunto que possibilitou a realização do evento: “O Natal Unifev é construído com a dedicação de muitos profissionais e artistas que acreditam no poder da arte para unir pessoas. Pensamos cada detalhe com muito carinho, para que o público vivencie uma experiência afetiva e simbólica neste período tão especial do ano”, destacou.

A programação natalina segue animando a comunidade votuporanguense. A decoração especial permanecerá aberta para visitação até o dia 6 de janeiro, convidando toda a população a aproveitar a magia desta época do ano.

Último encontro será no dia 12/12

A programação natalina chega ao terceiro e último encontro na próxima sexta-feira, 12 de dezembro, a partir das 19h30, na Cidade Universitária. Com o tema “Venha sonhar com a gente”, o Natal Unifev é uma realização do Núcleo de Cultura e Artes (NCA).

A noite contará com:

• Presença especial do Papai Noel;

• Apresentação do Colégio Unifev, com a cantata “Somewhere only we know”;

• Espetáculo do grupo de dança Unifev, com um pot-pourri de forró e lindy hop;

• Pipoca, algodão-doce, decoração instagramável e estacionamento gratuitos;

• Food trucks com vendas no local.