Homem invade mercado e aponta arma para funcionária em Santa Fé do Sul 

Assalto foi registrado na tarde da última sexta-feira (5), no bairro Vila Mariana. Suspeito fugiu com o dinheiro do caixa do estabelecimento e um celular.

Um mercado foi alvo de um assalto na tarde da última sexta-feira (5.dez), no bairro Vila Mariana, em Santa Fé do Sul/SP. Imagens de uma câmera de segurança registraram o crime.

Um homem armado e encapuzado entrou no estabelecimento e rendeu uma das funcionárias. É possível perceber o momento em que ele aponta um revólver para o rosto da vítima. Logo depois, o suspeito pega o dinheiro do caixa e foge. A polícia informou que ele também levou um celular.

Durante a fuga, o homem teria atirado contra uma pessoa, mas o disparo não atingiu ninguém. O autor do crime seguia foragido. A reportagem tentou contato com o mercado, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.