Morre idoso ‘atropelado’ por cachorro que corria na rua em Piacatu 

Acidente ocorreu no dia 7 de agosto, há quatro meses. Câmera de segurança registrou o momento em que o aposentado caminhava pela via e acabou atingido nas pernas.

Morreu no último sábado (6.dez) o idoso de 72 anos que foi “atropelado” por um cachorro em Piacatu/SP. O homem estava internado na Santa Casa de Araçatuba/SP, onde foi constatado que ele ficou tetraplégico após bater a cabeça na queda. O acidente ocorreu no dia 7 de agosto, há quatro meses.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Antônio Romão caminhava pela via e acaba surpreendido por dois cães que corriam soltos pela rua. Um dos animais atingiu o idoso nas pernas e o derrubou com força no asfalto. Com o impacto, ele bateu a cabeça.

Em comunicado enviado no dia 2 de outubro, o hospital informou que Antônio perdeu totalmente a função motora e sensorial do pescoço às pernas.

O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A ocorrência foi registrada como morte acidental.

Acidente

Na ocasião, após o “atropelamento”, o idoso foi socorrido por testemunhas que estavam no local e levado ao pronto-socorro da cidade.

Na unidade de saúde, recebeu dez pontos na cabeça. Depois, foi encaminhado para Bilac/SP, onde um raio-X detectou uma fratura no nariz. No mesmo dia, à tarde, foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba.

O tutor do cachorro, conforme a família do idoso, disse que o animal escapou e não estava acostumado a ficar na rua.

*Com informações do g1