Natielle Gama pede ampliação de atendimentos em Neurologia e Neuropediatria no AME 

Segundo a vereadora, as filas de espera ultrapassam dois anos, comprometendo o acesso da população a diagnósticos e tratamentos essenciais.

A vereadora Natielle Gama (Podemos) protocolou ofícios junto à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e ao deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), solicitando a ampliação dos atendimentos nas especialidades de Neurologia e Neuropediatria no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga/SP.

Segundo a parlamentar, as filas de espera ultrapassam dois anos, comprometendo o acesso da população a diagnósticos e tratamentos essenciais. Natielle também destacou que essas especialidades não estão contempladas nos programas federais “Mais Acesso a Especialista” e “Agora Tem Especialista”, o que agrava a situação dos pacientes que dependem exclusivamente do atendimento público.

A vereadora enfatizou a urgência dos atendimentos em Neuropediatria, ressaltando que o diagnóstico e a intervenção precoce podem fazer diferença determinante no desenvolvimento das crianças.

“Intervenções realizadas com agilidade na infância fazem toda a diferença na vida das crianças. Precisamos garantir dignidade e eficiência no cuidado à saúde da nossa população”, afirmou Natielle Gama.

No ofício encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde, Natielle solicita que seja estabelecido um prazo máximo de seis meses de espera para consultas nessas especialidades e que sejam adotadas medidas concretas para ampliar a oferta de vagas e profissionais.

O pedido também foi formalizado à Carlão Pignatari, a quem a vereadora solicita intervenção junto ao Governo do Estado para viabilizar o aumento da estrutura e dos investimentos necessários no AME de Votuporanga.