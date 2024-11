Unifev promove o projeto “Nutrindo Conhecimento e Saúde”

Curso de Nutrição, em parceria com a Biblioteca, oferece dicas para uma alimentação saudável e prevenção do câncer.

Durante a campanha Novembro Azul, o curso de Nutrição da Unifev, em uma ação conjunta com a Biblioteca, promove o projeto “Nutrindo Conhecimento e Saúde”, com o objetivo de prevenir o câncer de próstata. A ação segue até o dia 13 de dezembro.

A iniciativa, que promove a leitura, oferece kits com marca-páginas com orientações nutricionais sobre a saúde masculina e sal de ervas aos estudantes que retiram livros nos Câmpus Centro e Cidade Universitária.

A coordenadora da graduação de Nutrição, Profa. Dra. Letícia Barufi Fernandes, destacou a importância de uma alimentação saudável na prevenção de doenças. “Incentivamos sempre o consumo de alimentos naturais e o uso de temperos caseiros, como o sal de ervas, em substituição aos industrializados, ricos em sódio. Essa mudança de hábito pode contribuir para a redução dos riscos de diversas doenças”, completou.

Na avaliação de Letícia, uma nutrição equilibrada é fundamental para a saúde. “Priorize frutas, verduras, legumes e alimentos ricos em vitaminas D e E, licopeno e ômega 3. Mantenha o peso saudável, evite alimentos com gorduras trans e consumir fast foods, reduza o consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas, reduza ou pare de ingerir bebida alcoólica, reduza o consumo de sal e sódio, não fume e pratique atividades físicas regulamente”, explicou.

O projeto, segundo a supervisora da Biblioteca, Marcia Cavalcante, visa levar conhecimento nutricional à comunidade acadêmica e estimular a utilização do acervo bibliográfico da Instituição. “Ao longo do ano realizamos diversas atividades em parceria com os cursos de graduação, buscando oferecer informações relevantes aos alunos”, finalizou.