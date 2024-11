Abel admite que Botafogo foi melhor que Palmeiras e comenta xingamentos: “Pequena parte” 

Treinador também critica marcação da arbitragem em escanteio que originou primeiro gol do time visitante e não acredita que cariocas deixarão título escapar.

O técnico Abel Ferreira admitiu que o Botafogo foi superior ao Palmeiras no duelo desta terça-feira, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca venceu por 3 a 1 e se isolou na liderança da competição.

“Nosso adversário acaba por ter muito mérito no desempenho técnico. Os primeiros 15 minutos foram nossos, tivermos uma bola de cabeça, uma no poste do Rony, mais um do Rony para o Rocha na cara do gol, é nosso adversário acabou por ser muito feliz. O Gregore reconhece que estava onde não era para estar e o futebol é isso. Na segunda parte entramos para ser contundentes e depois da expulsão fica tudo mais difícil”, afirmou o treinador.

“Embora o Palmeiras tenha mais expectativa de gols, acho que o adversário foi melhor e também feliz no jogo”, acrescentou.

Apesar de ter achado o Botafogo superior nesta noite, o técnico não deixou de citar que o primeiro gol sofrido surgiu de um escanteio que, na visão dele, não era para ter sido marcado.

“Acho que o desempenho técnico da nossa equipe esteve abaixo, mas não posso deixar de dizer. O primeiro gol do adversário vem de um erro claro do árbitro. Mais uma vez digo, não sou eu que digo, o Gregore que disse.”

A má atuação e a derrota sofrendo três gols fizeram parte da torcida ficar irritada e ensaiar algumas vaias. A substituição de Estêvão por Gabriel Menino, porém, culminou em xingamentos de membros da torcida organizada em direção a Abel Ferreira.

Uma parte dos torcedores chamou o técnico português de “burro”. Demais torcedores presentes no estádio vaiaram a atitude deste grupo.

“Uma pequena parte da torcida falaste o nome, mas viu o que toda a torcida fez? Isso mostra o carinho que tem por nós. Eu entendo. São muitos títulos juntos. Parece que o Palmeiras ganha sempre e vocês sabem que não é isso. Tem bons dirigentes, jogadores, recursos, mas a verdade é que hoje correu tudo bem com o adversário, mas ainda não há campeão”, comentou o técnico.

“O Botafogo este com tudo para ser campeão, há quatro anos investe para isso. Quando cheguei ao Brasil, o Botafogo estava na segunda divisão, em quatro anos está na final da Libertadores e a disputar o campeonato palmo a palmo conosco. Botafogo tem tudo nas mãos para ser campeão, sem dúvida nenhuma”, completou.

Apesar do clima melancólico pela derrota, o Palmeiras ainda tem chances de ser campeão. Para isso, precisa vencer os dois últimos jogos (Cruzeiro e Fluminense) e o Botafogo perder um dos dois últimos (Internacional ou São Paulo).

O Palmeiras volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, para encarar o Cruzeiro, no Mineirão.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3