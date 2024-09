Unifev inicia nova turma do projeto “Sorrisoterapeutas: o Palhaço na Saúde”

Projeto de extensão do curso de Medicina realizou oficina de capacitação para novos integrantes, que atuarão em ações de acolhimento humanizado em instituições como creches, asilos e hospitais.

O curso de Medicina da Unifev realizou no sábado (14/9) de manhã, no Câmpus Centro, a oficina “Sorrisoterapeutas: o Palhaço na Saúde”, para capacitação de novos integrantes do grupo. Os alunos do projeto desenvolvem um trabalho social por meio do acolhimento humanizado em creches, asilos e hospitais.

O treinamento foi realizado pelos estudantes que já são integrantes do Sorrisoterapeutas e pelo parceiro voluntário do projeto, Aldo Hayrton Dezan, gestor e coordenador de projetos culturais do projeto Zero Clown. Coordenado pela Profa. Ma. Caciane Dallemole Souza, o grupo foi criado pela primeira turma de Medicina, há quase 12 anos e todos os anos se renova. “O projeto leva alegria e esperança para aqueles que mais precisam e demonstra como o bom humor pode ser uma ferramenta poderosa para aliviar o sofrimento e humanizar o atendimento aos pacientes”, explicou. Durante a oficina, os novos voluntários foram apresentados às atividades realizadas e aprenderam diversas técnicas, como interação com o público, postura em ambiente hospitalar e com pacientes internados ou acamados em suas próprias residências, improvisação, linguagem corporal e teatro. “Trouxe um pouquinho da linguagem do palhaço circense, para tornar o profissional de saúde mais humanizado, mais empático em relação ao paciente, à dor, ao tratamento. O objetivo do treinamento é que eles se conheçam, se aproximem e também se libertem, percam um pouquinho da vergonha, da timidez e aprendam o significado do nariz de palhaço”, encerrou Dezan.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3