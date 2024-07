Unifev promove “Imersão em Power BI”

Curso é aberto para a comunidade e será ministrado pela especialista em Finanças e Controladoria, Profa. Esp. Helena Cristina Prieto Guimarães.

A Unifev, por meio das graduações em Administração e Ciências Contábeis, está com inscrições abertas para a capacitação “Imersão em Power BI”. O curso será realizado no dia 21 de setembro, das 8h às 16h, no Laboratório de Informática I da Cidade Universitária. O curso será ministrado pela especialista em Finanças e Controladoria, Profa. Esp. Helena Cristina Prieto Guimarães.

O Power BI, da Microsoft, vai além de uma ferramenta simples de visualização de dados. Através dele dados brutos são transformados em informações estratégicas, com relatórios e dashboards claros, intuitivos e visualmente atraentes.

De acordo com a coordenadora dos cursos, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, serão apresentadas as principais funcionalidades da ferramenta aos participantes. “A imersão ensinará como utilizar os recursos do Power BI e construir relatórios, facilitando a análise e interpretação de dados, através de uma aula expositiva e exercícios práticos no laboratório de informática”, destacou.