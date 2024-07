Força Tática prende suspeito de tráfico de drogas com moto adulterada 

Flagrante ocorreu no bairro Pozzobon, na zona norte; veículo foi furtado em Araraquara/SP.

Um homem foi preso suspeito envolvimento com o tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo, no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP, neste fim de semana.

De acordo com o apurado, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela zona norte do município, com apoio de outras equipes, quando avistaram uma motocicleta Honda/Titan, cuja após pesquisa pela placa constataram como cadastrada em um modelo Honda/Biz.

Em seguida, pela numeração do motor, descobriram se tratar uma motocicleta Titan furtada em Araraquara/SP, ou seja, tratava-se de um veículo conhecido nos meios policiais como ‘cabrita’.

Os policiais também identificaram o indivíduo suspeito de ser o proprietário da moto irregular, sendo ele já conhecido por envolvimento com o crime. Os PMs realizaram buscas pelo imóvel do homem, onde encontraram porções de maconha e crack, além de materiais utilizados para o preparo de porções de entorpecentes.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.