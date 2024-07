Corinthians volta a vencer dois jogos seguidos depois de 57 rodadas no Brasileirão 

Timão não conseguia engatar sequência positiva desde novembro de 2022.

A vitória do Corinthians sobre o Bahia por 1 a 0, neste domingo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrou duas importantes marcas negativas do clube.

O triunfo sobre o Bahia foi a segunda vitória seguida do clube no Brasileirão, feito que não acontecia desde 5 de novembro de 2022, quando o Timão derrotou o Ceará por 1 a 0 em casa depois de ter vencido o Flamengo, fora de casa, na rodada anterior.

O Corinthians não vencia dois jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro há 57 rodadas. Vítor Pereira foi o último treinador a atingir o feito. Depois, passaram pelo comando técnico: Fernando Lázaro, Danilo (interino), Cuca, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes e António Oliveira.

O Timão também ainda não havia vencido como visitante na atual edição do Brasileirão. Em nove jogos, havia sido sete derrotas e dois empates. O jogo contra o Bahia foi o último do clube fora de casa no primeiro turno da competição.

“Como disse na minha última entrevista, para o trabalho funcionar é uma sucessão de fatores. Pouco a pouco, cada um fazendo sua parte, isto fez com que hoje a gente conseguisse a vitória. A sorte não vem por acaso. A bola ter ido na trave, para fora, eu não acredito que é sorte. Resultado de muito trabalho, o empenho, foi incrível. O time doou, deu todo, mostrou o que é vestir esta camisa. Assim tem que ser todo jogo. Espero que o jogo de hoje seja o primeiro de muitas vitórias que vamos conseguir no campeonato”, falou André Ramalho.

Além disso, o Corinthians não sofreu gol no Brasileirão depois de 11 rodadas. Da sexta até a 17ª rodada, a defesa do Timão levou 20 gols. Neste domingo, conseguiu passar ilesa.

Os três pontos conquistados pelo Corinthians ajudaram não só na quebra de tabus, mas saída da zona de rebaixamento. Com 18 pontos, o Timão saltou da 17ª para a 14ª colocação, deixando o Z-4 após seis rodadas consecutivas.

O Corinthians entra em campo novamente na quinta-feira, às 20h, contra o Grêmio, na Neo Química Arena, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

*Com informações do ge