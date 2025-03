Unifev promove atendimentos gratuitos ao público feminino na Praça Cívica

Conecta Mulher contou com a participação dos cursos Biomedicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia da Instituição.

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Unifev participou na manhã da última sexta-feira (7.mar), do Conecta Mulher, um evento idealizado pela Prefeitura de Votuporanga por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS). Atividades e serviços gratuitos relacionados à saúde, qualidade de vida, empreendedorismo feminino e direitos da mulher foram disponibilizados ao público na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”, em frente à Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”.

Os cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia da Unifev ofereceram um leque de serviços gratuitos à participantes que passaram pelo local, incluindo orientações sobre prevenção de câncer de útero e mama, métodos contraceptivos, aferição de pressão arterial, limpeza facial, testes de glicemia e tipagem sanguínea.

“Acreditamos que as práticas comunitárias e preventivas são necessárias para fortalecer o vínculo com a população, especialmente com as nossas mulheres. Ao promovermos o autocuidado, não apenas contribuímos para a saúde individual, mas também para o bem-estar coletivo, construindo uma comunidade mais saudável”, destacou o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos.