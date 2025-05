Unifev oferece curso de atualização em Excel

Curso é aberto para a comunidade e será ministrado pelo Prof. Esp. Bruno Venâncio de Souza no próximo sábado, 10 de maio. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site da Instituição.

A Unifev, por meio das graduações em Administração e Ciências Contábeis, está com inscrições abertas para a capacitação “Saiba utilizar funções do Excel para análise de dados e maior produtividade”. O curso ocorrerá no sábado, 10 de maio, das 13h às 17h, no Laboratório de Informática 3 da Cidade Universitária, sob a instrução do Prof. Esp. Bruno Venâncio de Souza.