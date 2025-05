Caminhão carregado com botijões de gás pega fogo na Rodovia Euclides da Cunha 

Caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (5) e os bombeiros de Tanabi, Mirassol e São José do Rio Preto atenderam a ocorrência.

Um caminhão carregado com botijões de gás pegou fogo na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trevo de acesso para o Bálsamo/SP, na tarde desta segunda-feira (5.mai). Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Tanabi/SP, o caminhão pegou fogo por volta das 16h30. A rodovia precisou ser interditada por conta do risco de explosão.

O motorista o caminhão informou aos bombeiros que o fogo começou no motor do veículo. Os bombeiros também explicaram que houve uma explosão de um dos botijões dentro do caminhão quando o fogo começou.

Além dos bombeiros de Tanabi, equipes da corporação de Mirassol/SP e São José do Rio Preto/SP também foram ao local para dar apoio. O fogo foi controlado e uma faixa da rodovia foi liberada. As equipes trabalham no resfriamento do viaduto e na dispersão da fumaça.

Depois que trabalho dos bombeiros acabar, a Defesa Civil deve avaliar a estrutura para autorizar a passagem de veículos.