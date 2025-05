Unifev leva stand interativo e transmissão ao vivo para o Votu International Rodeo

Festa será realizada no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, entre os dias 8 e 11 de maio, com entrada franca.

A Unifev marcará presença no Votu International Rodeo 2025 com uma estrutura especial que promete aproximar ainda mais a Instituição da comunidade. Durante todos os dias da festa, que acontece entre 8 e 11 de maio, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, a Unifev contará com um stand exclusivo do curso de Medicina e ainda com a presença da Rádio e TV Unifev, que transmitirá ao vivo o evento direto de um estúdio montado dentro do local, a partir das 21h, no canal 53.1 da TV aberta.

O stand de Medicina será um ponto de destaque no evento, com espaço preparado para receber os visitantes com conforto, atendimento personalizado e informações completas sobre o Vestibular de Medicina Unifev 2025, que está com inscrições abertas até o dia 26 de maio. A prova será realizada no dia 8 de junho, em quatro cidades: Votuporanga, Goiânia, Campinas e Uberlândia.

Durante os quatro dias de festa, o público poderá tirar dúvidas sobre o processo seletivo, grade curricular, estrutura do câmpus e os diferenciais do curso. “Nossa participação no rodeio é estratégica para mostrar o potencial da Unifev, especialmente da graduação em Medicina, que é referência na região”, destacou o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.