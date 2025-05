Abel exalta reação de Vitor Roque e avisa após vaga do Palmeiras: “Não dá para tirar o pé do acelerador” 

Verdão venceu o Cerro Porteño fora de casa e se classificou às oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência. Técnico gostou do desempenho da equipe.

O Palmeiras garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da Conmebol Libertadores, mas Abel Ferreira já avisou que “não vai tirar o pé do acelerador”.

Depois de vencer o Cerro Porteño fora de casa por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Assunção, o Verdão se manteve com 100% de aproveitamento e ainda tem dois jogos a disputar na fase de grupos. O técnico indicou que não irá usar apenas reservas nos confrontos restantes.

“Não dá pra tirar o pé do acelerador. É continuar a preparar, rodar quem temos que resolver rodar e continuar nesta. Queremos continuar com hábito de ganhar. Isso que vamos continuar a fazer independentemente se já passamos ou não. O próximo jogo é já em três dias e não há outra forma”, resumiu.

Com 100% de aproveitamento na Libertadores após quatro jogos, Abel Ferreira aprovou o desempenho da equipe contra o Cerro Porteño, controlando as ações mesmo como visitante.

“Acho que entramos muito bem no jogo, criamos oportunidades, fizemos um gol, podíamos mesmo na primeira parte vir com um placar mais alargado. Acho que conseguimos sem bola tapar os caminhos do Cerro Porteño. Na minha opinião, um bom jogo da nossa equipe mas se tivesse que melhorar algo era fazer o 2 a 0 mais cedo que nos daria segurança e tranquilidade”, completou.

Normalmente avesso a elogios individuais, o treinador fez questão de exaltar a reação de Vitor Roque. O centroavante perdeu uma grande chance no fim do primeiro tempo e fazia uma etapa final ruim, até fechar o placar com seu gol, aos 47 minutos do segundo tempo.

“O exemplo do que é resiliência de um jogador: Vitor Roque. Em uma imagem, eu falhar um gol que todos estavam esperando que não falhasse, que toda gente criticou, e como dou resposta a adversidade? Ele lutou e fez um golaço, sozinho, com capacidade física, força, técnica. Nossa equipe é resiliente.”

“Pés no chão, porque toda gente agora vai massagear o ego. Equilíbrio tem que vir do treinador, da presidente, dos capitães, não ganhamos nada, há muito jogo pela frente, é rezar que não tenha mais lesões”, completou.

O Palmeiras voltou na madrugada para São Paulo e se prepara para voltar a campo no domingo, às 17h30, quando recebe o São Paulo, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro.

*Com informações do ge