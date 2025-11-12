Unifev inova com o primeiro curso de Agrocomputação do Noroeste Paulista

Graduação une agronegócio e tecnologia; vestibular gratuito já está disponível no site.
A Unifev anunciou uma grande novidade para o Vestibular 2026: o novo curso de Agrocomputação, pioneiro e único no Noroeste Paulista. A graduação integra as áreas de Agronomia e Tecnologia da Informação para formar profissionais preparados para atuar no desenvolvimento de soluções inovadoras, sustentáveis e produtivas para o campo.
Segundo o coordenador Prof. Me. Fernando Bermejo Menechelli o curso chega para atender a uma demanda crescente do mercado, que busca especialistas capazes de aplicar ciência de dados, inteligência artificial, automação e sistemas inteligentes na gestão agrícola de fazendas inteligentes, empresas de tecnologia agro, startups, cooperativas, consultorias e órgãos de pesquisa.
“Esse profissional será essencial para o futuro do agronegócio, pois ele une conhecimento técnico sobre produção agrícola e ferramentas tecnológicas de alto desempenho em uma região como a nossa, na qual o agro é uma potência da nossa economia”, explicou Menechelli.
Com metodologia prática, infraestrutura moderna e corpo docente qualificado, o curso é presencial e tem a duração de 3 anos.
Vestibular 2026
O Vestibular 2026 da Unifev já está com inscrições abertas. O processo seletivo é 100% on-line e gratuito, composto apenas por uma redação, garantindo praticidade e acessibilidade a todos os candidatos.
Os aprovados que efetuarem matrícula antecipada até o final do mês de novembro terão acesso a descontos especiais de até 40% nas mensalidades do primeiro semestre. As inscrições podem ser feitas em unifev.edu.br/vest26, válidas para todos os cursos de graduação, exceto Medicina.