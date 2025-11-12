Unifev inova com o primeiro curso de Agrocomputação do Noroeste Paulista

Graduação une agronegócio e tecnologia; vestibular gratuito já está disponível no site.

A Unifev anunciou uma grande novidade para o Vestibular 2026: o novo curso de Agrocomputação, pioneiro e único no Noroeste Paulista. A graduação integra as áreas de Agronomia e Tecnologia da Informação para formar profissionais preparados para atuar no desenvolvimento de soluções inovadoras, sustentáveis e produtivas para o campo.

Segundo o coordenador Prof. Me. Fernando Bermejo Menechelli o curso chega para atender a uma demanda crescente do mercado, que busca especialistas capazes de aplicar ciência de dados, inteligência artificial, automação e sistemas inteligentes na gestão agrícola de fazendas inteligentes, empresas de tecnologia agro, startups, cooperativas, consultorias e órgãos de pesquisa.

“Esse profissional será essencial para o futuro do agronegócio, pois ele une conhecimento técnico sobre produção agrícola e ferramentas tecnológicas de alto desempenho em uma região como a nossa, na qual o agro é uma potência da nossa economia”, explicou Menechelli.

Com metodologia prática, infraestrutura moderna e corpo docente qualificado, o curso é presencial e tem a duração de 3 anos.