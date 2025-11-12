Entenda quais são as prioridades do Corinthians no período sem jogos da Data Fifa 

Elenco corintiano se reapresenta ainda nesta quarta-feira e tem oito dias até o clássico contra o São Paulo.

O elenco do Corinthians se reapresenta ainda nesta quarta-feira no CT Dr. Joaquim Grava com duas prioridades: recuperar jogadores lesionados e melhorar o condicionamento coletivo da equipe depois das derrotas seguidas para Red Bull Bragantino e Ceará.

Passados os dois dias de folga, serão oito dias até o clássico contra o São Paulo, válido pela 34ª rodada. O jogo ocorrerá no dia 20, às 19h30, na Neo Química Arena.

Uma das prioridades é trabalhar com os jogadores lesionados para eles estarem à disposição do técnico Dorival Júnior no retorno do Brasileirão.

Dos quatro machucados, três têm prognósticos positivos:

O atacante Vitinho, em transição física após cirurgia para corrigir lesão no menisco medial do joelho direito, pode ser novamente relacionado no clássico ou na partida seguinte;

O volante André, também em transição física depois de tratar lesão ligamentar no tornozelo direito, está mais perto do retorno;

O goleiro Hugo Souza terá tempo para se recuperar da pancada na coxa esquerda que o tirou dos últimos dois jogos.

Já o volante Raniele ainda deverá estar em tratamento quando o campeonato retornar. Ele teve uma lesão no músculo adutor da perna direita e iniciou o trabalho no departamento de fisioterapia no último dia 17, ainda sem previsão de retorno divulgada pelo Corinthians.

Além disso, é necessário melhorar o condicionamento de jogadores que retornaram recentemente de lesão, como o meia André Carrillo.

Outra preocupação é com a preparação coletiva do time, que segue oscilando no Brasileirão. Foram duas derrotas seguidas depois de três vitórias consecutivas, contra Grêmio, Vitória e Atlético-MG.

Internamente, a comissão técnica continua atribuindo esse momento à dificuldade de dar sequência à equipe, devido a desfalques por lesão e suspensões, ainda mais em um elenco enxuto, que só teve o reforço de Vitinho na última janela de transferências.

O meia Rodrigo Garro não poderá jogar contra o São Paulo porque recebeu o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão.

Nos treinamentos durante a Data Fifa, o Corinthians não poderá contar com o atacante Memphis Depay (Holanda) e o zagueiro Félix Torres (Equador), convocados para compromissos com suas seleções.

O Corinthians caiu para a 13ª colocação do Brasileirão, com 42 pontos, tendo 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas.

