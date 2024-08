Mês de agosto deverá ser seco e com temperatura acima da média 

Votuporanga, que completou 113 dias sem chuva, terá temperatura entre 17ºC e 38ºC na primeira quinzena de agosto, e sem previsão de chuva.

O tempo seco, que marcou boa parte do mês de julho, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, deverá continuar em agosto em praticamente todo o país. A previsão faz parte de um documento publicado pela Climatempo nesta terça-feira (30.jul).

O calor em pleno inverno, assim como ocorreu nas tardes de julho, também deve ser repetir no mês que começa nesta quinta-feira (1º.ago), principalmente na segunda quinzena.

Em Votuporanga, que está há mais de 113 dias sem chuva – a última registrada foi no mês de abril – os termômetros devem apontar temperaturas oscilando entre 17ºC e 38ºC na primeira quinzena de agosto, e sem previsão de chuva.

“As temperaturas seguirão uma tendência de elevação, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Norte, onde a atuação de massas de ar quente será mais intensa”, afirma o texto.

No Sudeste, as chuvas devem se manter dentro da média histórica, que já é baixa para agosto, aponta a Climatempo. A tendência é de temperaturas um pouco acima da média na região.

Conforme a agência, a previsão indica que uma frente fria de maior intensidade ingressará na primeira quinzena do mês e trará queda acentuada nas temperaturas e aumento das chuvas, especialmente no Sul do país e no leste do Sudeste. “As áreas mais afetadas incluirão o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o litoral de São Paulo”, afirma a Climatempo, reforçando que a passagens de frentes frias é comum em agosto.

Sem previsão de chuva, Saev Ambiental reforça uso consciente da água

Com a Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” – responsável por 30% do abastecimento de água, atualmente está com 60 cm de profundidade, sendo que, em condições normais chega a operar com 3 metros de profundidade – sentindo os efeitos da falta de chuva, a Saev Ambiental iniciou a troca do bombeador do poço sudeste para garantir o abastecimento, explorando mais os poços que captam água do Aquífero Guarani.

No entanto, ressaltou que, pequenas atitudes fazem a diferença quando o assunto é economia de água: não lavar calçadas e carros, desligar a torneira ao escovar os dentes, estar sempre atento a vazamentos e outras medidas no geral que contribuem contra o desperdício.

“O consumo de água tem aumentado nestes últimos dias, então fica o apelo para que todos se conscientizem para que consigamos continuar ofertando o recurso para todos sem que seja preciso tomar medidas mais severas, como o racionamento, por exemplo, tendo em vista que o nível da represa municipal, responsável por parte de nosso abastecimento, estar bem abaixo de sua condição considerada normal” explica o superintendente adjunto, Luciano Passoni.