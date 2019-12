UNIFEV e Câmara Municipal realizam encerramento do projeto Integração Cidadã

Iniciativa contou com palestras destinadas a estudantes e à comunidade sobre educação e cidadania; ao todo, foram realizados seis encontros na tribuna do Legislativo

A Profa. Ma. Evanir Regina Moro Pexoto

O projeto Integração Cidadã, uma parceria entre a UNIFEV e a Escola do Legislativo Dr. Roberto de Lima Campos, teve o seu último encontro realizado no dia 04 de dezembro. O encerramento foi marcado por uma palestra com a docente do Centro Universitário de Votuporanga Profa. Esp. Daniela Cristina do Amaral, na tribuna da Câmara Municipal.

Ao todo, foram realizados seis encontros com o objetivo de promover a interação entre o Poder Legislativo e alunos de escolas municipais, estaduais e particulares de Votuporanga.

Para a Profa. Ma. Evanir Regina Moro Pexoto, uma das idealizadoras do projeto e coordenadora do Núcleo de Valorização da Memória Cultural e do Meio Ambiente da UNIFEV, a parceria permitiu que os jovens estudantes compreendessem a função dos vereadores no contexto social e a importância da sua participação nas discussões políticas locais.

“Foram debatidos temas relevantes para a formação política dos adolescentes, como preservação do espaço público, conservação do patrimônio cultural e ambiental e conscientização de direitos e deveres do cidadão”, afirmou.

De acordo com o Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a proposta de desenvolver um programa educacional foi realizada com sucesso. “Mais uma vez, a UNIFEV cumpriu o seu compromisso social junto à comunidade. Agradecemos à Casa Legislativa pela parceria e aos professores por todo o conhecimento compartilhado”, finalizou.