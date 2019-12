Faleceu nesta quarta-feira (11), o senhor Valdomiro Bruno, aos 78 anos. Conhecido como “Mirim”, deixa as filhas Giany e Geisa. Natural de Poloni/SP, residia na Avenida Fortunato Targino Granja, no bairro San Remo, em Votuporanga. Seu sepultamento ocorre às 9h, desta quinta-feira (12), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.