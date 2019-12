ATIVISTA AMBIENTAL – Greta Thunberg é a personalidade do ano da revista Time

A imagem de capa da publicação traz a jovem perto do mar junto da frase “o poder da juventude”

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg, de 16 anos, foi escolhida como “personalidade do ano” pela revista norta-americana Time. A imagem de capa da publicação traz a jovem perto do mar junto da frase “o poder da juventude”.

Greta se tornou uma grande porta-voz das novas gerações em cerca de 16 meses. “Ela se dirigiu a chefes de estado na ONU, reuniu-se com o papa, brigou com o presidente dos Estados Unidos e inspirou 4 milhões de pessoas a se unir à greve climática global em 20 de setembro de 2019, na maior demonstração climática da história da humanidade”, destaca a publicação.

“Sua imagem foi comemorada em murais e fantasias de Halloween, e seu nome foi atribuído a tudo, desde ações de bicicletas a besouros. Margaret Atwood comparou-a a Joana d’Arc. Depois de perceber um aumento de cem vezes no seu uso, os lexicógrafos do Collins Dictionary nomearam a ideia pioneira de Thunberg, greve climática, a palavra do ano.”

“Ela conseguiu criar uma mudança de atitude global, transformando milhões de vagas ansiedades em um movimento mundial que pedia mudanças urgentes. Ela ofereceu um apelo moral para aqueles que estão dispostos a agir e lançou vergonha para aqueles que não o são”, continua a Time.

“Ela concentrou a atenção do mundo nas injustiças ambientais que jovens ativistas indígenas protestam há anos. Por causa dela, centenas de milhares de adolescentes ‘Gretas’, do Líbano à Libéria, deixaram a escola para liderar seus colegas nas greves climáticas em todo o mundo.”