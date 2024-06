Unifev doa 2 mil réguas para o Proerd da Polícia Militar

Entrega do material foi realizada no Colégio Unifev na manhã da última quarta-feira (5).

A Unifev realizou, na manhã da última quarta-feira (5.jun), a entrega de 2 mil réguas para o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), da Polícia Militar, no Colégio Unifev, na Cidade Universitária. As réguas são distribuídas as crianças dos 5º anos do Ensino Fundamental das escolas municipais, estaduais e particulares atendidas pelo Programa no município.

A ação contou com a presença da diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes; das coordenadoras Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba e Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola; e dos mentores do Programa, os policiais militares da 3ª Cia de Votuporanga do 16º Batalhão de Polícia Militar, os cabos Kleber Troiane, Gustavo Maciel Murari e Geisemara Marchioto.

“Unifev e Proerd caminham juntos numa parceria de longa data, e nós agradecemos o apoio nesses mais de 20 anos. É pelo aprendizado sobre respeito e cidadania, que as nossas crianças constroem bases sólidas para o futuro”, destacou o cabo Troiane.

A diretora reitera a importância do programa na formação de cidadãos conscientes e construtores de um futuro de sucesso. “Entendemos que o programa necessita de empenho constante dentro do lar, da comunidade e da escola. Dessa forma, a Unifev se sente honrada em contribuir mais uma vez com o Proerd, reconhecendo a responsabilidade compartilhada, fundamental para o desenvolvimento integral dos nossos alunos”.

“O Programa chegou ao município nos anos 2000 e, neste ano, completamos mais de 20 anos. Nossa média anual de alunos formados é entre 1mil e 1,1mil, mas em 2020 e 2021, o projeto foi suspenso devido à pandemia. Portanto, a estimativa é que atualmente cerca de 23 mil crianças foram formadas pelo Proerd no município”, destaca Troiane.

Proerd

O intuito do Programa é encorajar as crianças a ampliar suas alternativas positivas para evitarem o uso de drogas e a prática da violência. “Nessa faixa de idade as crianças são mais receptivas, e tem como referência a família, os professores, os policiais, por exemplo. Iniciamos o Programa na infância e damos sequência na adolescência com algumas palestras complementares”, explicou o policial.

O Proerd se destina a encontros semanais, nos quais é fornecido um livro pedagógico para os alunos. “Com o auxílio dos professores e coordenadores das escolas é elaborado um cronograma com 10 encontros consecutivos, geralmente uma vez na semana, abordando assuntos diversos, como a valorização da vida, respeito ao próximo, desenvolvimento da competência social, noções de cidadania, habilidades de comunicação, tomada de decisões, resolução de conflitos, definição de objetivos de vida e muitos outros”, detalhou o monitor.