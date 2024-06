Testado em função de Paquetá na Seleção, Pepê diz: “Me sinto mais um meia do que um ponta” 

Jogador destaca aprendizados na Europa e vê versatilidade como trunfo para ajudar o Brasil.

Já faz tempo que Pepê deixou de ser somente um atacante. Desde 2021 no Porto, de Portugal, o jogador se tornou mais versátil e passou a jogar também como lateral e, principalmente, como meia.

Na Seleção, ele também foi testado pelo técnico Dorival Júnior mais centralizado, em função que vem sendo desempenhada por Lucas Paquetá.

“Eu já posso dizer que eu me sinto mais um meia do que um ponta jogando no Porto. Principalmente no final da temporada eu fiz mais jogos de meia. Então, eu fico feliz em poder estar aqui atuando nessa posição também, e no que o Dorival precisar, eu estou à disposição”, disse Pepê, que está com 27 anos.

“Acho que é muito importante (essa versatilidade). Desde o momento que eu cheguei na Europa, eu venho atuando em outras posições. Isso foi me ajudando a entender o jogo de uma maneira totalmente diferente. Então eu fico muito feliz em poder conseguir fazer outras posições também. E, como eu disse, acho que é muito importante poder estar ajudando não só em uma posição, mas também em várias situações do jogo”, comentou o jogador.

A última temporada foi a melhor de Pepê no Porto, com oito gols e dez assistências, além do título da Taça de Portugal, o quinto dele pelo clube. Tal desempenho fez com que ele atraísse o interesse de gigantes europeus, como Barcelona e Chelsea.

Em sua terceira convocação pela Seleção, o jogador tem a companhia de dois colegas de clube, o lateral-esquerdo Wendell e o atacante Evanilson.

“É uma convivência muito boa, né? A gente já vai para três anos juntos, tem uma amizade muito forte e poder ver que temos três jogadores do Porto aqui na Seleção é muito gratificante. Isso mostra que lá em Portugal também todos nós estamos sendo vistos. Poder tê-los aqui é dar uma confiança, uma tranquilidade a mais para que a gente possa conseguir desenvolver aquilo que a gente desenvolve no nosso clube”, declarou Pepê.

Nesta quinta, o Brasil fez a última atividade em Orlando, na Flórida. Mais tarde, viaja para o Texas, local do amistoso contra o México, sábado, às 22h.

A Seleção estreia na Copa América dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles. Antes disso, também faz amistoso contra os Estados Unidos, na próxima quarta-feira, dia 12.

