Homenagem: Câmara aprova denominação da Rua “Ida Phelippe Dias” 

Por iniciativa da vereadora Missionária Edinalva (PSD), aprovada por unanimidade, a homenageada emprestará nome ao local no bairro Parque Eplatz.

A 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada nesta segunda-feira (3.jun), foi marcada por pronunciamentos, votação de projetos e homenagens que lembraram a vida de personalidades que se destacaram na história do município. Entre esses nomes, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria da vereadora Missionária Edinalva (PSD) que passa a denominar à Rua “Ida Phelippe Dias”, a atual Rua Projetada 03, no bairro Parque Eplatz.

Confira o histórico da homenageada

No projeto votado consta um breve histórico da homenageada: “A homenageada Ida de Phelippe Dias, nasceu no dia 5 de abril de 1911, em Araraquara/SP, e chegou à Votuporanga com sua família na década de 40, com 34 anos de idade. No ano de 1927, casou-se com Sebastião Alves Dias, e quando vieram para Votuporanga o Sr. Sebastião trabalhou por muitos anos como maquinista de trem, e ela trabalhou como doméstica. Deste casamento, tiveram três filhos: Olga Dias Vilalva, Nelson Alves Dias e Helio Dias.

Ida de Phelippe Dias, ainda teve netos e bisnetos, sendo alguns de seus netos: Antenor Vilalva Júnior, Elizabeth Vilalva, Gilberto Vilalva Sobrinho, Rose Gentinho e Nelson Alves Junior.

Depois que chegou à Votuporanga, aqui ficou e viveu por todo o resto de vida em nossa querida cidade, sempre cuidando transmitindo, principalmente, valores, os quais seus filhos, netos e bisnetos carregam para suas vidas.

Frisa-se que Ida de Phelippe Dias frequentou bastante o local em que será implemetado o loteamento Eplatz, pois ali era um sítio de sua família, onde o seu nome deve ser perpetuado através da presente propositura. Nas palavras de seu neto Gilberto Vilalva Sobrinho: “Ela nos ensinou, desde cedo, por meio de exemplos, a partilhar. Também nos ensinou a valorizar e a respeitar a religião e a educação, considerando como pilares para nossas vidas. Sempre firme, mas com muito amor, moldou nossa formação, tanto de filhos como de netos e bisnetos. A Ela, devemos eterna gratidão.

Ida de Phelippe Dias faleceu no dia 26 de novembro de 2007, aos 96 anos de idade, deixando boas lembranças e seu legado de vida aos seus familiares”, destaca o projeto aprovado.