Unifev divulga nova edição do periódico de desenvolvimento docente

Periódico formativo on-line abrange avaliação por meio de currículo pautado em formação por competências, estratégia de ensino ativa Fishbowl, o impacto da educação superior no desenvolvimento socioeconômico local e a nova regulamentação da pós-graduação lato sensu.

A Unifev, por meio do Núcleo de Apoio e Desenvolvimento Docente (Nadd), lança a 7ª edição do periódico bimestral on-line. Neste número do Nadd.edu, os docentes indicam que avaliar um currículo pautado em competências requer foco na mobilização integrada de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, aferindo o que o estudante faz com o que aprendeu, sua capacidade de saberes articulados, interpretar problemas e tomar decisões. A avaliação deve ser contínua, incluindo dimensões diagnóstica (identificar conhecimentos prévios), formativa (acompanha o percurso e devolver feedbacks) e somativa (com critérios claros ligados à competência esperada).