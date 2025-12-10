Unifev divulga nova edição do periódico de desenvolvimento docente

Periódico formativo on-line abrange avaliação por meio de currículo pautado em formação por competências, estratégia de ensino ativa Fishbowl, o impacto da educação superior no desenvolvimento socioeconômico local e a nova regulamentação da pós-graduação lato sensu.
A Unifev, por meio do Núcleo de Apoio e Desenvolvimento Docente (Nadd), lança a 7ª edição do periódico bimestral on-line. Neste número do Nadd.edu, os docentes indicam que avaliar um currículo pautado em competências requer foco na mobilização integrada de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, aferindo o que o estudante faz com o que aprendeu, sua capacidade de saberes articulados, interpretar problemas e tomar decisões. A avaliação deve ser contínua, incluindo dimensões diagnóstica (identificar conhecimentos prévios), formativa (acompanha o percurso e devolver feedbacks) e somativa (com critérios claros ligados à competência esperada).
Além disso, aponta que deve-se observar a capacidade do estudante de transferir conhecimentos para contextos inéditos, um indicativo de compreensão sólida e autonomia intelectual, que ultrapassa a mera memorização, valorizando também o enfrentamento do erro como parte do processo formativo, para estimular a coragem e o pensamento crítico.
Por fim, o professor deve assumir uma postura investigativa, interpretando evidências, ajustando critérios e promovendo um clima de aprendizagem que valorize o erro e a reflexão, contribuindo assim para a formação de estudantes preparados para atuar reflexivamente e com responsabilidade.
De acordo com o coordenador do Nadd, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio, a educação superior requer uma dinâmica contínua, buscando renovação de estratégias. “Ficamos felizes por termos espaço e apoio institucional para produzir um material rico em informações pertinentes ao docente”, complementa.
Os autores dos artigos são: Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio, Prof. Me. Camilo Augusto Giamatei Esteluti, Profa. Ma. Giovana Regina da Silva Cristante, Profa. Ma. Iza Valéria da Silva Pires, Prof. Dr. Lauro Lodo Prado, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini e Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Neto.
A 7ª edição já está disponível para acesso em: unifev.edu.br/naddedu7.