Unifev certifica 21 profissionais médicos em seis especialidades

Primeira turma da Residência em Medicina da Família e Comunidade foi diplomada no Espaço Unifev Saúde.

O Espaço Saúde Unifev sediou, na última quarta-feira (19.fev), a cerimônia de formatura de 21 médicos residentes. O Programa de Residência Médica é ofertado por meio de parcerias entre a Unifev, a Santa Casa e a Prefeitura de Votuporanga.

Os profissionais receberam seus diplomas de conclusão de residência em diversas especialidades: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina da Família e Comunidade, Pediatria e Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

A cerimônia ganhou um significado especial com a formatura da primeira turma da Residência em Medicina da Família e Comunidade, um marco sob a coordenação do Prof. Dr. Ernesto Hoffmann. Três médicos especialistas foram diplomados e estão aptos a atuar na linha de frente da saúde, para um atendimento direto e humanizado à população, priorizando a prevenção e o acompanhamento integral dos pacientes.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos; o vice-prefeito de Votuporanga e ex-provedor da Santa Casa, Luiz Torrinha; a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento; o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Amaro Rodero; e o coordenador geral da Comissão de Residência Médica, João Victor Gonçalves Marangoni. Além deles, familiares, amigos, o corpo clínico do hospital e o corpo docente da Unifev prestigiaram a cerimônia.

O diretor-presidente cumprimentou os formandos pela importante etapa em suas carreiras, ressaltou a parceria entre as instituições para o sucesso do programa de Residência Médica e fez um convite a todos. “Agradecemos a parceria de longa data com a Santa Casa, que nos permite oferecer um programa de residência médica completo e de alta qualidade. Aos novos médicos, que agora carregam a responsabilidade de cuidar da saúde da população, desejamos sucesso! E, por falar em formação, convidamos a todos para divulgar o vestibular do curso de medicina, que acontecerá em breve”, ressaltou Vasconcelos.