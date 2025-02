Mãe chama a Polícia Militar após filho vender televisão  

Caso foi registrado na última segunda-feira (17), em Fernandópolis/SP. Aparelho de 55 polegadas foi recuperado e restituído a vítima.

Na última segunda-feira (17.fev), policiais militares de Fernandópolis/SP, prenderam em flagrante um homem pelo crime de receptação.

De acordo com a corporação, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento, quando tomou conhecimento de um furto ocorrido na Rua Rafael Chiarello, onde uma televisão de 55 polegadas havia sido subtraída.

A vítima relatou que seu filho, que é usuário de drogas e já havia levado outros pertences da casa, acompanhado de outros indivíduos, desta vez, teria levado o aparelho de TV utilizando um veículo de aplicativo.

Com base nessas informações, os policiais militares localizaram o motorista do carro, que informou ter transportado três indivíduos até um endereço na Rua Pernambuco, onde deixaram a televisão. No local indicado, um homem admitiu ter comprado o aparelho por R$ 100,00, e posteriormente, o repassado a outra pessoa como forma de pagamento por um serviço de tatuagem.

Diante dos fatos, a equipe se deslocou até a residência do tatuador, que confirmou ter recebido a televisão como pagamento. Os envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Fernandópolis, onde foi elaborado um boletim de ocorrência por Receptação Culposa. A televisão foi devolvida à proprietária.