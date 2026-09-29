Votuporanga inicia fiscalização de descarte irregular com uso de drones 

Programa Sentinelas do Meio Ambiente utiliza tecnologia para monitorar pontos críticos e ampliar ações de combate ao descarte irregular na cidade.

Votuporanga inicia uma nova etapa no combate ao descarte irregular de resíduos com a implantação do programa Sentinelas do Meio Ambiente, iniciativa da Saev Ambiental voltada à fiscalização e ao monitoramento de áreas identificadas como pontos críticos na cidade.

A ação incorpora o uso de drones como ferramenta de fiscalização, que permite o acompanhamento aéreo de locais com registros recorrentes de descarte irregular. A tecnologia irá ampliar a capacidade de identificação das ocorrências e contribuir para o direcionamento das equipes responsáveis pela fiscalização.

“O uso dos drones representa um avanço importante para a fiscalização ambiental em Votuporanga. Com o Sentinelas do Meio Ambiente, passamos a contar com uma ferramenta tecnológica que amplia nossa capacidade de monitorar os pontos críticos e identificar ocorrências de descarte irregular. A tecnologia vem para fortalecer o trabalho das equipes e, principalmente, contribuir para uma cidade mais limpa, organizada e ambientalmente responsável”, afirma o superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho.

O programa integra um conjunto de medidas adotadas pelo município para enfrentar um problema que afeta tanto a limpeza urbana quanto a preservação ambiental. O monitoramento tecnológico também permitirá acompanhar a movimentação nos pontos mapeados e reunir informações para subsidiar as ações de fiscalização.

A utilização dos drones busca tornar o trabalho mais preciso e abrangente, especialmente em áreas de difícil acompanhamento por meios convencionais. A partir das imagens e informações coletadas, as equipes poderão identificar situações de descarte e atuar de maneira mais direcionada.

Além da fiscalização, a iniciativa reforça a importância da participação da população na destinação correta dos resíduos, por meio do Moeda Verde Digital. O descarte em locais inadequados pode provocar impactos ambientais, contribuir para a proliferação de animais e vetores e comprometer a conservação dos espaços públicos.