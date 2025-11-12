Unifev apresenta peça teatral gratuita à comunidade

Texto de Plínio Marcos, “Homens de papel”, terá apresentação na quinta-feira, dia 4/12, na Startup da Cidade Universitária.

A Unifev estreou na sexta, dia 7, na Cidade Universitária, o espetáculo teatral “Homens de papel”, do autor Plínio Marcos, com os integrantes do grupo “A arca que não é”. A direção da peça é de Fábio Sanches.

Estiveram presentes o reitor da Unifev, prof. Dr. Osvaldo Gastaldon e o pró-reitor, Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho, professores e alunos.

Durante todo o ano a Unifev mantém, por meio do Núcleo de Cultura e Artes (NCA), três projetos de formação: teatro, dança e coral.

“Homens de papel” (1968) é a terceira peça interpretada pelo grupo “A arca que não é”. A história retrata a vida de catadores de papel, mostrando a violência, a miséria e a exploração social sofridas por esses personagens marginalizados. A obra critica as estruturas de uma sociedade que trata os mais vulneráveis como descartáveis, refletindo temas como o desemprego, a informalidade, a falta de perspectiva e a desumanização.

A peça acompanha o cotidiano de um grupo de catadores de papel, destacando a figura de Berrão, o atravessador que explora o trabalho dos demais. A história se passa em um ambiente de pobreza e desesperança, onde a busca por um ganho mínimo é uma luta diária.

A obra aborda a exclusão social e a alienação, com linguagem que reflete a realidade crua dos personagens.

“Homens de papel” será apresentada na Startup da Cidade Universitária no dia 4 de dezembro, às 20h, com entrada gratuita. A sessão comporta 50 pessoas. Os interessados devem retirar os ingressos no Setor de Atendimento do câmpus Centro.