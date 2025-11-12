Festival “A Biblioteca”: espetáculo do Ballet Municipal será realizado nos dias 29 e 30 de novembro na Concha Acústica

Evento tradicional integra o calendário de fim de ano de Votuporanga e promete encantar o público com 21 coreografias inspiradas na literatura.

O tão aguardado Festival do Ballet Municipal, promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, já tem data marcada: será nos dias 29 e 30 de novembro, sábado e domingo, às 20h30, na Concha Acústica. A entrada é gratuita, e toda a população está convidada a prestigiar um dos espetáculos mais tradicionais e emocionantes do calendário cultural da cidade.

Nesta semana, as alunas iniciaram o ensaio geral no palco da Concha, afinando os últimos detalhes para as apresentações. Em 2025, o festival chega à sua 30ª edição, consolidando-se como uma verdadeira celebração da arte e da formação cultural das crianças e adolescentes que participam do projeto.

O tema deste ano é “A Biblioteca”, que traz um repertório encantador com 21 coreografias inspiradas na literatura, mesclando os estilos ballet clássico, jazz, dança contemporânea e neoclássico.

A coordenação artística e geral é das professoras Márcia Cristina, Juliana Zoccal e Camila Covre, que destacam a importância do evento na formação das alunas. “O festival é o momento em que todo o trabalho do ano ganha vida no palco. O processo envolve a escolha do tema, figurinos e trilhas sonoras, tudo pensado para transmitir uma mensagem harmoniosa. Este ano, queremos mostrar que é possível mergulhar no universo da literatura por meio da dança”, explica Márcia.

Mais do que um espetáculo, o festival é um espaço de aprendizado e transformação. “O ballet vai além da arte: ele forma cidadãs conscientes, dedicadas e sensíveis. As aulas proporcionam disciplina, responsabilidade e socialização”, completa Juliana.

O elenco é formado por cerca de 480 alunas, todas integrantes do projeto desenvolvido pela Secretaria de Esportes e Lazer, que oferece aulas gratuitas de ballet para crianças a partir dos 5 anos. As atividades são realizadas nos ginásios Mário Covas e Jane Maria de Lacerda Soares (CSU), em diversos horários, nos períodos da manhã e da tarde.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, o festival representa a força da dança como instrumento de inclusão e transformação social. “O Ballet Municipal é um orgulho para Votuporanga. É um projeto que envolve centenas de famílias, revela talentos e mostra o poder que o esporte e a arte têm de mudar vidas. O festival é o resultado de muito trabalho, dedicação e amor pelo que se faz”, destacou.