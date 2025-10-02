Unifev abre processo seletivo para contratação de docente na graduação de Direito

Inscrições estão abertas pelo site da Instituição; candidatos devem se inscrever até o dia 30 de outubro.

A Unifev está com edital aberto para a seleção e eventual contratação de um docente de Direito, na área de Direito do Trabalho. É necessário possuir graduação em Direito e pós-graduação Lato Sensu, também na área do Direito, todos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).