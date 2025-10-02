Unifev abre processo seletivo para contratação de docente na graduação de Direito

Inscrições estão abertas pelo site da Instituição; candidatos devem se inscrever até o dia 30 de outubro.
A Unifev está com edital aberto para a seleção e eventual contratação de um docente de Direito, na área de Direito do Trabalho. É necessário possuir graduação em Direito e pós-graduação Lato Sensu, também na área do Direito, todos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).
Os candidatos podem se inscrever até o dia 30 de outubro, preenchendo a ficha de inscrição eletrônica disponível no site da Instituição. É preciso informar o link de acesso ao currículo na plataforma Lattes.
O processo seletivo será composto por três etapas: avaliação escrita, avaliação profissional (didática) e análise curricular. O tempo de experiência profissional e em docência possuem valoração. O resultado final será divulgado no dia 18 de dezembro, a partir das 17h.
O edital completo, com todas as informações sobre critérios de avaliação, documentos exigidos e recursos está disponível em unifev.edu.br/trabalheconosco.