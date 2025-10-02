Mulher é presa suspeita de fazer ‘gato’ no fornecimento de energia elétrica 

A ligação clandestina teria sido realizada no imóvel localizado na Rua Carlos Eduardo Bertholdo, em Valentim Gentil/SP, após o corte por falta de pagamento.

Uma mulher foi detida pela Polícia Militar após ser flagrada utilizando energia elétrica de forma clandestina em sua residência, localizada na Rua Carlos Eduardo Bertholdo, em Valentim Gentil/SP, na manhã desta terça-feira (30.set).

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 9h50, a corporação foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) por um funcionário da empresa Neonergia Elektro, que constatou a ligação irregular. O fornecimento do imóvel havia sido cortado no dia 22 de maio por falta de pagamento, mas a moradora teria feito um “gato” para manter o consumo.

A perícia técnica foi acionada e confirmou o desvio de energia, que estava conectado diretamente ao fio, sem passar pelo medidor da concessionária.

A moradora foi presa em flagrante e apresentada na Delegacia de Polícia de Valentim Gentil, onde foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.