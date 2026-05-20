Neoenergia Elektro lança campanha com condições especiais para clientes com contas em atraso

Negociação pode ser feita 100% online ou nas lojas de atendimento da distribuidora espalhadas por todo o Estado, com parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito.

A Neoenergia Elektro inicia, nesta quarta-feira (20/05), a Campanha de Negociação 2026, que oferece condições especiais para clientes com contas de energia em atraso. A ação segue até 31 de julho e permite a regularização de débitos com descontos que podem chegar a 90%, além de opções facilitadas de pagamento. A iniciativa reforça o compromisso da distribuidora com a ampliação do acesso aos serviços e o apoio aos clientes na regularização de suas faturas.

Outro destaque da campanha é a praticidade: as negociações poderão ser realizadas de forma 100% online, por meio do portal de negociação da distribuidora (neoelektro.negocieonline.com.br/), ou presencialmente em qualquer Loja de Atendimento.

Além da redução de juros e multas, em alguns casos a campanha também prevê descontos sobre o valor principal da dívida, tornando a negociação ainda mais vantajosa. Podem participar clientes de baixa tensão das classes residencial, comercial, rural e baixa renda que possuam débitos vencidos há mais de um ano com a distribuidora.

“A Neoenergia Elektro oferece mais uma oportunidade para seus clientes colocarem a vida financeira em ordem, com condições diferenciadas e parcelamento em até 21 vezes. É a campanha mais vantajosa já realizada pela Neoenergia Elektro, com descontos inéditos. Nosso time está preparado para orientar cada cliente e oferecer a melhor opção para que todos possam negociar”, afirma Maica Oliveira, superintendente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Elektro.

Após a consulta das faturas elegíveis no portal, o cliente poderá verificar o desconto disponível para o seu caso. O pagamento pode ser realizado via PIX ou parcelado em até 21 vezes no cartão de crédito, conforme as condições da operadora.

“Todo o procedimento pode ser feito de forma simples, rápida e segura, diretamente pelo celular ou computador, sem necessidade de deslocamento. Estamos facilitando ao máximo para que ninguém fique de fora da campanha”, reforça Maica Oliveira.

Apesar de a campanha ser até 31 de julho de 2026, a orientação é não deixar para a última hora, haja vista o aumento do volume de negociações normalmente registrado quando se aproxima o fim do prazo.