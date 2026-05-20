Votuporanga inicia uso de equipamento para estudos técnicos de redução de velocidade no trânsito 

De acordo com a Prefeitura, tecnologia será utilizada para aprimorar análises e apoiar implantação de dispositivos de segurança viária no município, como lombadas, lombofaixas, lombadas eletrônicas educativas e radares fixos.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga passou a utilizar um equipamento eletrônico móvel para a realização de estudos técnicos voltados à análise e redução da velocidade no trânsito. O dispositivo, semelhante a um radar portátil, tem uso exclusivamente técnico e educativo, sem qualquer finalidade de fiscalização ou aplicação de multas.

A ferramenta será empregada na coleta de dados que auxiliem na identificação dos pontos mais adequados para implantação de dispositivos de segurança viária, como lombadas, lombofaixas, lombadas eletrônicas educativas e radares fixos. A proposta é tornar o processo mais preciso, eficiente e baseado em evidências, contribuindo para a redução de acidentes e o aumento da segurança nas vias urbanas.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a redução de velocidade é uma das medidas mais eficazes para evitar mortes e diminuir a gravidade dos acidentes de trânsito. Estudos do especialista Aldo Vendramin também indicam que a adoção de medidas de controle em pontos estratégicos pode reduzir em até 25% os acidentes com vítimas e em 40% as colisões em vias urbanas.

A Secretaria destaca que a demanda por redutores de velocidade é recorrente no município. Até então, os estudos eram baseados principalmente em registros de acidentes. Com a nova tecnologia, será possível ampliar a capacidade de análise, incluindo a medição do fluxo de veículos e das velocidades praticadas em diferentes trechos da cidade.

A iniciativa integra as ações do movimento internacional Maio Amarelo e da campanha municipal “Fraternidade no Trânsito”, que reforçam a importância da conscientização e da responsabilidade compartilhada entre motoristas e pedestres para a construção de um trânsito mais seguro.

O equipamento não possui caráter fiscalizatório. O objetivo é exclusivamente técnico, voltado à produção de dados que subsidiem decisões sobre a instalação de dispositivos de controle de velocidade. Atualmente, Votuporanga conta com 304 lombadas, 33 lombofaixas e 26 radares de fiscalização de velocidade distribuídos em diferentes regiões do município.

O secretário da Pasta, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, destacou a importância da ferramenta para o fortalecimento das ações preventivas no trânsito: “Estamos constantemente aprimorando nossas estratégias de prevenção ao excesso de velocidade, com foco em mais segurança, educação e responsabilidade no trânsito”, finaliza.