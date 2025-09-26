Dia do Surdo: Prefeitura celebra data com sensibilização, inclusão e valorização da cultura surda

Evento destacou desafios da comunicação e reforçou a importância da Libras como ponte de acesso e cidadania.

O Dia do Surdo, celebrado nesta sexta-feira (26.set), no Parque da Cultura, foi lembrado com um encontro especial, promovido pela Prefeitura. A realização foi do Departamento de Comunicação da Secretaria de Governo, em parceria com as Secretarias de Direitos Humanos, de Cultura e Turismo, e da Educação. O evento já nasce com a proposta de ter continuidade nos próximos anos, ampliando o diálogo e a visibilidade da causa.

A programação teve como protagonistas os surdos, que assumiram a condução do evento do início ao fim, formato inédito que impactou os ouvintes presentes. Para possibilitar essa dinâmica, o servidor e mestre de cerimônia, Wender Rodrigues, atuou na cabine de som, fazendo a leitura do roteiro, enquanto a servidora e intérprete de Libras, Fabiana Saraiva, repassava simultaneamente as informações ao apresentador surdo, que as transmitia ao público, formado, em sua maioria, por pessoas surdas. O evento também contou com a presença fundamental de outras intérpretes de Libras, que tornaram cada momento acessível e deram voz à mensagem central de inclusão.

Durante o evento, foi exibido o documentário “Sons do Silêncio: uma Jornada pela Cultura Surda”, que retratou com sensibilidade as dificuldades enfrentadas por surdos na comunicação com ouvintes que não dominam a Língua Brasileira de Sinais. A mensagem reforçou a importância de quebrar barreiras e construir uma sociedade mais justa, empática e acessível.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), representando o prefeito Jorge Seba (PSD), que enviou mensagem em vídeo destacando a relevância da iniciativa e reafirmando o compromisso da gestão com a inclusão social. Também marcaram presença: a vereadora Natiele Gama (Podemos), representando a Câmara Municipal, que estava acompanhada do vereador Dr. Leandro (PSD); Osvaldo Carvalho, representando o deputado Carlão Pignatari (PSDB); Nilton Santiago, secretário de Direitos Humanos; Janaína Silva, secretária de Cultura e Turismo; Juliana Vieira, representando a Secretaria da Educação; e Thiago Dourado, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Em sua fala, o vice-prefeito se emocionou ao destacar o papel transformador da política: “Agradeço por participar de um evento tão especial como esse. Chego ao final deste encontro com o coração cheio de aprendizado e inspiração, firmando ainda mais o compromisso do prefeito Jorge Seba e de todo este governo com as causas sociais e a inclusão. São por momentos como este que a vida política vale a pena.”

Entre as apresentações, um momento especial emocionou o público, quando a pequena estudante Heloísa, acompanhada da amiga ouvinte Geovana, declamou a poesia “Borboletas”. O gesto simbolizou a verdadeira inclusão, já que em sua sala de aula todos os colegas aprenderam a se comunicar em Libras, demonstrando que a convivência com respeito e empatia transforma barreiras em pontes.