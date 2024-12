Votu Show: Prefeitura fará festa para comemorar o fim de 2024 na Concha Acústica 

Festividade terá início a partir das 20h com duas apresentações para toda a família.

Seguindo as comemorações de fim do ano, a Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado” será palco de mais uma grande festa. A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Cultura e Turismo, promoverá mais uma edição do Votu Show – Fim de Ano. Festividade terá início a partir 20h.

Serão duas apresentações musicais para encerrar a programação cultural de 2024. Então já anota aí na agenda, neste domingo (29.dez), a partir das 20h, quem comanda o show é o tradicional grupo Os Partideiros, que traz ao público toda a nossa brasilidade em canções que marcaram gerações. Em seguida, a animação fica por conta da mistura de ritmos da jovem Banda Danza, que conta com um repertório que mescla músicas nacionais e internacionais para não deixar ninguém parado.

“Preparamos mais esta edição para comemorar o encerramento deste ano de 2024, que foi um ano de muitas realizações no setor cultural e só tenho a agradecer a todos que nos prestigiaram e acompanharam nosso trabalho. Fica aqui mais uma vez o meu convite para que os votuporanguenses e também as pessoas que estiverem de visita por nossa cidade, venham participar deste momento com a gente. Já adianto aqui também os meus votos de um feliz e próspero Ano Novo, que tenhamos um nosso ciclo recheado de realizações”, comenta a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3