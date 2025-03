Uniestágio otimiza recrutamento de talentos para empresas parceiras

Projeto da Unifev facilita a conexão entre estudantes e empresas, como a Santa Casa, garantindo processos seletivos mais assertivos e mão de obra qualificada.

O Uniestágio é um projeto chave da Unifev, que prepara os alunos para o mercado de trabalho, conectando-os com estágios que complementam sua formação. A perspectiva do setor de Recursos Humanos (RH) das empresas e instituições parceiras sobre a cultura de estágio revela o resultado do projeto na vida acadêmica e profissional dos alunos e também em seus parceiros, como a Santa Casa de Votuporanga.

A gerente de Núcleo de RH do hospital, Gisele Souza Ribeiro Antoneli, avalia positivamente a política de estágio na Santa Casa. “Os estagiários contribuem com práticas e atividades internas do hospital, e durante este processo são preparados para o mercado de trabalho, pois podem vivenciar o que aprendem na graduação. Além disso, possibilita aos alunos oportunidades de contratação dentro ou fora da Santa Casa, após a formação”.

Para ela, a parceria com o Uniestágio facilita a divulgação de vagas de estágio na Santa Casa e otimiza o processo de recrutamento e seleção. “O projeto da Unifev auxilia na divulgação de vagas, contribuindo para o processo de recrutamento do candidato, de acordo com o perfil da vaga em aberto, ou seja, o RH consegue realizar um processo seletivo mais assertivo, e em menos tempo”, afirmou.

O coordenador do Uniestágio, Prof. Esp. Rafael Gregui, destacou o projeto como um importante facilitador para a colocação de estagiários no mercado. “Acompanhamos o desenvolvimento das habilidades dos estudantes, e sua formação como profissionais preparados para os desafios exigidos pelo mundo corporativo”.

O impacto positivo do Uniestágio na empregabilidade dos estagiários na Santa Casa foi um outro ponto levantado por Gisele, ressaltando a dimensão da parceria para a formação de profissionais qualificados. “O estágio tem relevância na formação do aluno e para diferenciar seu currículo para oportunidades futuras. E o Uniestágio contribui de maneira significativa, direcionando o aluno durante todo o processo de seleção”, afirmou. “Um dos grandes desafios da área de RH é a escassez de mão de obra qualificada. O Uniestágio é parceira da Santa Casa, e de grande importância para a formação de profissionais mais preparados”, completou.

O projeto se adapta às constantes mudanças do mercado, oferecendo palestras e formações que capacitam os alunos para as novas exigências. Gregui aconselha os estudantes a se atualizarem para os processos seletivos. “Participem dos processos seletivos, busquem informações sobre a empresa antes da entrevista e empenhem-se sempre por novos conhecimentos”, ressaltou.

Como critério de seleção elencado pelo hospital, o candidato precisa estar devidamente matriculado no curso, e apresentar as competências alinhadas aos valores da Santa Casa: trabalho em equipe, foco no cliente e compromisso organizacional, recomendou Gisele. “Divulgamos semanalmente as vagas em aberto, por meio de recrutamento interno. Durante o estágio, os alunos participam de treinamentos e, caso apresentem desempenho favorável, há a possibilidade de contratação, podendo trilhar um caminho de desenvolvimento pessoal e profissional na nossa instituição”, detalhou a gerente do hospital.