ACV e Credlíder vão sortear mais de 20 mil em vales-compras

Campanha Votu Premiada foi lançada; associação também apresenta novo aplicativo.

A manhã desta quinta-feira (6.mar) foi de boas notícias para o comércio da cidade. A Associação Comercial de Votuporanga, com apoio da Sicoob/Credlíder, lançou a campanha chamada “Votu Premiada” que prevê entregar mais de R$ 20 mil em vales-compras. Na mesma ocasião, foi apresentado o aplicativo da ACV com guia comercial e promoções.

O evento reuniu imprensa e convidados especiais. A presidente da ACV, Natália De Haro e o diretor da instituição financeira, Osvaldo Caproni receberam o prefeito Jorge Seba; o vereador Marcão Braz; a presidente do Sincomerciários, Lia Marques; o presidente da Airvo, Luiz Paladini Jr; e a consultora do Sebrae-SP, Camila Brunassi.

Natália destacou que a Votu Premiada foi criada para incentivar as vendas no período em que não são registradas datas especiais no comércio, entre o carnaval e o Dia das Mães. “A ideia é preencher essa lacuna e estar, mais uma vez, ao lado do nosso empresário, atraindo os clientes para nossas lojas”, ressaltou.

Quem preencher os cupons entre os dias 8 e 26 de março nas lojas participantes, concorrerá a um vale-compras de R$ 10 mil e a mais 10 vales de R$ 1 mil. Os comerciários responsáveis pelas vendas campeãs vão ganhar R$ 300,00 em compras. O sorteio será no dia 29 de março, às 10h, na praça da Concha Acústica.

Dia da Mulher

Como tradição, o segundo sábado do mês, tem comércio aberto em horário especial. Então, neste sábado (8), Dia Internacional da Mulher, as lojas atenderão das 9h às 18h.

Em seu discurso, Natália De Haro destacou a importância da data e informou que a ACV prepara um grande evento para as mulheres no dia 20 de março com palestrantes e brindes. A participação é gratuita e aberta a todas. “Queremos criar um movimento voltado a fortalecer a classe feminina e estreitar nosso relacionamento, dando voz às mulheres empreendedoras da nossa cidade”, informou Natália.

Novo Aplicativo

Durante o evento, o gerente geral da ACV Vanderlei Junqueira apresentou o novo aplicativo da associação para ser baixado gratuitamente em qualquer celular. A ferramenta traz informações detalhadas do comércio, como por exemplo, o cadastro das lojas associadas, contendo telefones, redes sociais e endereços de cada uma, sendo possível fazer ligações e encontrar localizações a partir do aplicativo.

Outro atrativo do app da ACV será o Clube de Vantagens em que as lojas poderão oferecer descontos e promoções para os internautas.

Para incentivar o uso do programa, a ACV apresentou a campanha “Tá no app, tá com sorte”. Quem baixar o aplicativo, concorre a R$ 1 mil em vale-compras.

Informações sobre as ações podem ser obtidas pelo whatsapp (17) 981320022.