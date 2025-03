Uniestágio impulsiona a carreira de jovens talentos favorecendo a contratação antes do diploma

Por intermédio do programa, estudante de Administração da Unifev aproveitou oportunidade de estágio em cooperativa e foi efetivada antes de concluir a graduação.

O Uniestágio é conhecido por inserir estudantes no mercado de trabalho, e apresenta casos que inspiram. Um deles é o da Bruna Fernanda Ferreira Moretti, aluna do 7º período do curso de Administração da Unifev, provando que a dedicação somada a certas oportunidades podem impulsionar uma carreira.

Prestes a se formar no final de 2025, Bruna já está comemorando sua efetivação na Sicoob Credlíder, sistema financeiro cooperativo, com unidades em Votuporanga, e tudo começou com o estágio por meio do programa. “O Uniestágio me preparou para o mercado de trabalho, desde o comportamento, empenho e interesse para diferentes áreas. Auxiliou-me na compreensão de como aplicar os conhecimentos acadêmicos em situações reais de trabalho”, contou.

A estudante falou do apoio do programa na trajetória dos estudantes. “Assim que surgia uma oportunidade de estágio em alguma empresa, a equipe do Uniestágio logo nos avisava, mandando uma prévia da vaga e pedia para enviarmos o currículo. Se o nosso perfil se encaixasse no que a empresa buscava, eles agendavam a entrevista. Foi exatamente assim quando surgiu a chance de estagiar no Sicoob Credlíder: enviei meu currículo, participei da entrevista e fui selecionada. O Uniestágio sempre mantém bem informado sobre todas as oportunidades e vagas disponíveis quem tem interesse em estagiar”.

Para Bruna, o processo seletivo para o estágio foi tranquilo. “Durante a entrevista, expliquei porque queria estagiar na empresa e minhas expectativas. Realizei um sonho de infância estagiando nessa área, foi uma experiência única. Apliquei meus conhecimentos acadêmicos, arquivando documentos e buscando sempre aprender mais com cursos e ensinamentos para o meu desenvolvimento.”

Durante os seis meses de estágio no setor de retaguarda, Bruna disse que se empenhou muito. “A adaptação foi fácil, porque eu tinha vontade de aprender, perguntar e buscar sempre mais sobre a instituição, seus princípios e o que se espera de um funcionário em um banco. Minha facilidade com trabalho em equipe também ajudou bastante”, pontuou.

Quando o estágio terminou, surgiram vagas no atendimento e no caixa. “Motivada pelas novas oportunidades, me dediquei ainda mais, buscando feedback constante para o aprimoramento. Fui então contratada para o atendimento, área que sempre desejei. Na trajetória, o aprendizado foi intenso, desde a recepção dos cooperados até a excelência no atendimento e na solução de suas necessidades”, explicou Bruna.

Para Bruna, cada desafio profissional é uma chance de mostrar o seu valor e buscar a efetivação. E ela não esquece de quem abriu essa porta. “O Uniestágio oferece todo o suporte, e está à disposição para apoiar e esclarecer qualquer dúvida”, destacou.

“A experiência da Bruna exemplifica um dos nossos casos de sucesso, de ligação entre os estudantes e as oportunidades do mercado. Ver a Bruna ser efetivada na Credlíder antes da formatura mostra que o estágio é um caminho importante para o desenvolvimento profissional e o sucesso precoce”, afirmou o coordenador do Uniestágio, Prof. Esp. Rafael Gregui.