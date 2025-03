Neto Ferrari assume o comando do Republicanos de Votuporanga nesta sexta-feira 

Evento marcado para às 19h, no auditório da ACV, contará com presenças ilustres no cenário político regional, incluindo a inédita visita do deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos.

A Executiva Municipal do Republicanos em Votuporanga/SP estará sob novo comando a partir do evento de posse agendado para às 19h, desta sexta-feira (28.mar), no auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga). Fábio Okamoto, atual secretário municipal de Serviços Urbanos, passará o bastão para o conhecido e articulado Neto Ferrari.

O evento deve reunir presenças ilustres do meio político, como o deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos), que é de Votuporanga e amigo de longa data de Ferrari; além de representações da região, de cidades como Américo de Campos, Indiaporã, Cardoso (onde na última semana Campetti foi agraciado com o título de Cidadão Cardosense), dentre outros.

Contudo, os holofotes devem estar virados para uma figura de peso no partido, o deputado federal e presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, que estará em Votuporanga pela primeira vez, justamente na posse de Neto Ferrari.

Ao Diário, Ferrari comentou a inédita vinda do líder partidário a cidade: “É uma honra tê-lo aqui, principalmente na posse da nossa Executiva Municipal. Sua vinda a Votuporanga precisou de adequação de agenda, como todos podem imaginar, e por isso marcamos para esta sexta-feira. É uma personalidade de muita relevância no cenário político, e por isso, é sem dúvida nenhuma uma visita que ficará marcada para todos nós.”

Perguntando sobre a condução da legenda em Votuporanga, Neto Ferrari foi categórico: “O Republicanos é um partido de direita que vem crescendo muito no nosso município, assim como no Estado de São Paulo, uma vez que o governador Tarcísio de Freitas está em nossas fileiras, e porque não dizer em todo o Brasil. As pessoas vêm conhecer o Republicanos e ficam, porque conhecem com profundidade as nossas bandeiras que é aquilo que a maioria de nós, pessoas comuns, desejamos: defendemos a família, a liberdade, a liberdade religiosa, apoio ao empreendedor e ao empresariado para a criação de emprego e renda que no final é o que melhora a vida das pessoas e distribui qualidade de vida, menos taxação, menos ICMS, acesso regulamentado as armas de fogo, contra o aborto, enfim, pautas comuns e que as vezes as pessoas ficam criando polêmicas desnecessárias, mas que são ideais que tem o poder de melhorar nossa vida como sociedade.”

“Digo isso até porque sou membro da diretoria do Clube de Tiro Águila aqui em Votuporanga, um dos maiores e melhores do Estado de São Paulo. E que com apoio do deputado Danilo Campetti, um grande entusiasta das armas, até porque construiu uma carreira na Polícia Federal, conseguimos regulamentar o espaço onde hoje está o clube. E está é uma informação que nem todos conhecem. São detalhes que ficam pelo caminho, mas que vale muito relembrar”, emendou.

“Danilo Campetti conseguiu trazer para a Santa Casa de Votuporanga o serviço de Neurocirurgia, que hoje está reabilitado e salvando vidas. Isso é muito importante para nossa cidade e região que também acaba sendo assistida pelo nosso hospital. Assim como outras conquistas do deputado, até porque são inúmeras. É um jovem votuporanguense determinado, desde muito novo, quando defendíamos juntos as cores de nosso município nas quadras de vôlei, ele como levantador e eu atacante, já faz tempo, estou falando da década de 1990, quando chegamos as finais do estadual. Então, não é de hoje que o conheço e sei de sua conduta e dedicação.”

Perguntado sobre a situação nacional, Neto Ferrari analisou rapidamente o governo Lula (PT) e não poupou críticas: “É um governo ultrapassado. De pensamento ultrapassado. E digo isso fundamentado no que vemos no dia a dia, todos podem fazer esse exercício de avaliação, é perceptível. Basta ir ao supermercado, ao posto de combustível, estou falando de maneira genérica, mas observe a carga tributária altíssima que assola o brasileiro. É taxa em cima de taxa e o péssimo ministro da Fazenda querendo criar mais, arrecadar mais, sugar mais do lombo do trabalhador. E quanto mais se arrecada, mais cresce também a percepção de que as coisas não estão indo bem. É problema na saúde, na educação, na segurança, vivemos também uma grande insegurança jurídica, e principalmente, a má condução da economia que se tornou o fator preponderante na piora da qualidade de vida dos brasileiros.”

O Republicanos em Votuporanga possui duas cadeiras na Câmara: Carlim Despachante e Ricardo Bozo; além de duas secretarias municipais, como a já citada pasta de Serviços Urbanos, ocupa também a recém-criada Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal, chefiada pelo vereador licenciado Chandelly Protetor.

Marcos Pereira

Figura acostumada a grandes embates, Marcos Antônio Pereira é um advogado, professor e bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. Nascido em Linhares/ES, em 4 de abril de 1972. É presidente nacional do Republicanos desde 2011. Foi 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados entre 2019 e 2021 e desde 2023, seu segundo mandato no cargo.

Por falar em embates, Marcos Pereira não costuma deixar provocação sem resposta. Uma das mais recentes contendas se deu com o pastor Silas Malafaia, outra figura grande no meio evangélico e de posicionamento, quase sempre, um tom acima. A troca de farpas rendeu matéria na grande imprensa.

Na oportunidade, Malafaia disse, em vídeo nas redes sociais, que Marcos Pereira é uma “vergonha”. À coluna do UOL, afirmou que o parlamentar era “o deputado da boquinha, onde tem governo ele está lá” e o chamou de “vendilhão”.

A reação de Marcos Pereira foi imediata. Após ser chamado de ‘cretino’, por supostamente ser contra o projeto de lei que anistia condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, o parlamentar alegou que sua visão sobre o assunto é “técnica”, e que o ódio impede que Malafaia se manifeste com inteligência.

“Lamentavelmente, Silas Malafaia exala e transpira ódio. Esse ódio faz com que ele deixe de refletir e se manifestar com inteligência. Malafaia, que se julga um bom pastor, deveria cuidar das ovelhas ou então tornar-se um político de fato, disputar uma eleição e falar, de dentro do parlamento, como parlamentar. Minha posição nunca foi contra a anistia. Desafio Malafaia e quem quer que seja a encontrar uma manifestação pública minha contra ou a favor. Mas como advogado que sou, conhecedor das leis e do rito processual, não é possível anistiar quem ainda não foi condenado. Minha posição é técnica. Absolutamente técnica”, disse o deputado em seu perfil no Instagram.

Depois de negar ser contra o projeto de anistia, Marcos Pereira avaliou que “Malafaia é uma espécie de Rasputin Tupiniquim”, que “chega a espumar pela boca nas suas manifestações cheias de cólera”. “Ele precisa se acalmar e parar de induzir a guerra enquanto muitos, incluindo a mim mesmo, têm trabalhado pela pacificação”, explicou.

