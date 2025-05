Uniestágio desenvolve parcerias que favorecem a contratação de jovens talentos

Parceria entre Unifev e Pollus demonstra como a colaboração entre academia e empresa beneficia estudantes e o mercado de trabalho.

Além da burocracia administrativa, o setor de Recursos Humanos (RH) desenvolve um trabalho importante na identidade da empresa para seus colaboradores. Essa função ganha destaque na integração dos estagiários, frequentemente em seu primeiro contato profissional. É nesse cenário que o Uniestágio se destaca, conectando estudantes da Unifev a oportunidades em suas áreas de formação, facilitando o contato entre empregadores e jovens talentos.

Para a Pollus, indústria de mobiliário de alto padrão de Votuporanga, empresa parceira do Uniestágio, essa visão é central, guiando uma cultura de estágio que vai além do preenchimento de vagas, focando no desenvolvimento integral dos estagiários.

Thais Bartolomeu, diretora administrativa de RH da empresa, compartilha a trajetória da indústria na construção de uma política organizacional de estágio. “Não existia uma cultura formalizada até alguns anos atrás. Havia um entendimento de que a jornada reduzida não se alinhava com as necessidades da empresa”, explicou. De acordo com a diretora, a mudança de perspectiva surgiu com um novo projeto do departamento comercial, que demandava o apoio de estagiários. Foi então que a Pollus estabeleceu contato com o Uniestágio, marcando o início de uma parceria que deu certo e que permanece há cinco anos.

Hoje, o programa de estágio é um braço importante do Departamento Comercial, com dois colaboradores efetivados que deram seus primeiros passos na empresa como estagiários. “O Uniestágio nos ajuda a entender nossas necessidades e também nos fornece feedbacks sobre os candidatos durante o processo seletivo. Essa troca resulta em um processo de recrutamento mais assertivo, com o Uniestágio direcionando a Pollus sobre a melhor forma de divulgar as vagas e facilitando a triagem de currículos alinhados ao perfil da empresa”, relatou.

A Pollus enxerga inúmeros benefícios em investir em profissionais que estão em início de carreira. “Conseguimos que o estagiário se adapte à nossa cultura com mais facilidade, por não trazer vícios ou hábitos de empregos anteriores”, apontou Thais. Além disso, a empresa busca identificar o potencial dos estagiários para além de suas áreas de atuação iniciais, como exemplifica o caso de uma estagiária da contabilidade que foi efetivada no financeiro e, posteriormente, retornou à contabilidade para desenvolver um novo setor.

A prioridade na busca por estagiários na Pollus reside na vontade de aprender e crescer, mais do que na experiência pregressa. “Entendemos que o estágio é uma fase de formação, e valorizamos responsabilidade, pontualidade, organização e curiosidade. O conhecimento técnico é desenvolvido internamente, e a postura e a disposição do estagiário no dia a dia são os diferenciais”, elencou a diretora de RH.

A efetivação não é uma promessa inicial, no entanto, a Pollus possui um histórico de contratação de estagiários, com casos de profissionais que progrediram em cargos de maior responsabilidade após a efetivação. “Comunicamos que existem outros estagiários já efetivos e que inclusive foram promovidos depois da efetivação”, contou Thais.

A parceria com o Uniestágio aponta bons resultados para a Pollus, não apenas na questão burocrática, que é gerenciada pelo projeto da Unifev, mas no direcionamento de candidatos alinhados ao perfil da empresa. “Toda vaga de estágio necessária pela Pollus foi preenchida pelas indicações de currículos que vieram pelo Uniestágio”, ressaltou a diretora.

“Ter o vínculo com a faculdade ajuda a identificar perfis alinhados com a cultura da Pollus e cria uma ponte entre o mundo acadêmico e o mercado de trabalho. É um processo de troca valioso, onde a empresa não apenas ensina, mas também aprende, exercendo sua responsabilidade social ao contribuir para a formação da próxima geração de profissionais”, concluiu Thaís.

Para o coordenador do Uniestágio, Prof. Esp. Rafael Gregui essa parceria é um exemplo do real objetivo do programa. “Acreditamos no estágio como uma etapa importante, e a Pollus compartilha essa visão, focando no potencial dos jovens. O Uniestágio se orgulha de ser essa ponte, facilitando o acesso a experiências significativas e contribuindo de alguma forma com as futuras carreiras”.