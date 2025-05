Sem comissão na Seleção, CBF observa jogos com dirigentes e analistas 

Rodrigo Caetano e Thomaz Araújo assistiram, no Castelão, à goleada do Fortaleza por 4 a 0 sobre o Colo-Colo.

Mesmo sem definição de novo técnico e comissão do Brasil, o Departamento de Seleções da CBF observa jogadores em ação pelos principais clubes brasileiros. Nesta terça-feira (6.mai), o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e o analista de desempenho Thomaz Araújo assistiram, no Castelão, à goleada do Fortaleza por 4 a 0 sobre o Colo-Colo, pela Libertadores.

Eles também estiveram no CT do Ceará, em Porangabuçu, onde o time treina para a partida contra o Santos. O jogo será na segunda-feira (10), pela Série A do Brasileiro.

A CBF quer definir o técnico da Seleção até semana que vem. Segundo o “Marca” e o “The Athletic”, o treinador Carlo Ancelotti comunicará partida do Real Madrid ao final da temporada, mesmo em caso de vitória no jogo decisivo pela liderança da La Liga.

Relatórios

Rodrigo Caetano e Thomaz Araújo têm o objetivo de produzir relatórios e abastecer de informações a nova comissão técnica da seleção brasileira.

Além da dupla, o coordenador técnico, Juan, e o gerente de Seleções, Cícero Souza, também participam das análises. No dia 28 de abril, eles observaram o jogo entre Palmeiras e Bahia, pelo Brasileirão, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida terminou com vitória dos visitantes, por 1 a 0.

Além de jogos no Brasil, os profissionais acompanham os jogos dos campeonatos europeus que contam com jogadores brasileiros. Os próximos confrontos da Seleção pelas Eliminatórias da Copa serão no dia 5 de junho, contra o Equador, fora de casa, e contra o Paraguai, no dia 10 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo.

*Com informações do ge