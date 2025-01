Unidade de Diálise realiza mais de 43 mil sessões em 2024

94% dos atendimentos foram pelo SUS, atendendo pacientes de 17 cidades da região.

A Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga, há 34 anos, é mais do que um centro de tratamento: é um lugar de esperança, acolhimento e qualidade. Em 2024, foram realizadas mais de 43 mil sessões de hemodiálise para 269 pacientes, vindos de 17 cidades da região. Desses atendimentos, 94% foram realizados pelo SUS, reforçando o compromisso com a saúde pública.

A hemodiálise é essencial para pacientes cujos rins perderam a capacidade de filtrar o sangue. “Esse tratamento substitui a função do rim, eliminando toxinas e líquidos acumulados”, explica a Dra. Aparecida Paula Gondim Visona, nefrologista e responsável técnica da Unidade. Ela destaca que, globalmente, 1 em cada 10 pessoas possui doença renal crônica, muitas vezes sem saber. “O problema é silencioso no início, o que torna o diagnóstico precoce fundamental. Apenas exames laboratoriais podem detectar a doença antes de seus sintomas se tornarem graves”.

Além do impacto físico, o tratamento deixa sua marca na saúde mental dos pacientes. Passar quase 4 horas por sessão conectado a uma máquina pode ser desgastante, mas a Unidade de Diálise faz questão de ir além do cuidado clínico. Com o apoio de voluntários que trazem momentos de música, brincadeiras e palavras de incentivo levam conforto e esperança aos pacientes.

A Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (APREVO) também desempenha um papel vital, doando alimentos, suplementos e cestas básicas. Em datas comemorativas, a APREVO transforma o ambiente com lanches especiais e presentes, mostrando que a solidariedade pode ser tão poderosa quanto o tratamento.

“Cuidar aqui vai além da doença; é sobre enxergar a pessoa em sua totalidade”, reflete Luciana Maranho Freitas, psicóloga da Unidade. Entre máquinas, profissionais assistenciais e voluntários, o que realmente pulsa na Unidade de Diálise é o desejo de transformar um tratamento difícil em um momento de acolhimento, dignidade e vida.

Cada sessão de hemodiálise realizada em 2024 simboliza mais do que um número; é uma prova de resistência, amor e dedicação. Na Unidade de Diálise, a luta pela vida é sempre acompanhada pela esperança de dias melhores.

