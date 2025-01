Dengue: três Unidades de Saúde ficarão abertas neste final de semana 

Consultórios “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, “Carmem Martin Maria Morettin” e “Jerônimo Figueira da Costa Neto” atenderão neste sábado e domingo, das 7h às 17h.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga informa que excepcionalmente neste sábado (1º.fev) e domingo (2), os consultórios municipais “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, localizado na Avenida Antônio Augusto Paes, n° 3882, no bairro Vila Paes; “Carmem Martin Maria Morettin”, que fica na Rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, nº 3791, no bairro Waldomiro Nogueira Borges; e “Jerônimo Figueira da Costa Neto”, situado na Avenida Campo Grande, nº 4956, no bairro Jardim Bom Clima, estarão abertos das 7h às 17h, para atendimento exclusivo para pacientes com dengue.

“A iniciativa tem o objetivo de desafogar o fluxo de atendimentos da nossa rede de urgência até a instalação do Ambulatório de Dengue (Dengário), que está previsto para iniciar os atendimentos na próxima segunda-feira (3), anexo à Unifev do Campus Centro”, comenta a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Informe Dengue

A Dengue já registra um óbito em Votuporanga no início deste ano, o que aumenta o alerta para que cada um assuma sua responsabilidade e desempenhe o seu papel contra a doença. Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta quinta-feira (30), contabilizam 434 casos positivos e outros 1.723 estão em investigação.