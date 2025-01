Ramón Díaz lamenta falhas do Corinthians no clássico e perda da invencibilidade: “Dói muito” 

Timão conhece sua primeira derrota depois de dez partidas e deixa o Morumbis frustrado com erros individuais e desatenção nos lances de bola parada.

O Corinthians deixou o estádio do Morumbis cabisbaixo com a derrota, por 3 a 1, para o São Paulo. O Timão colecionou falhas individuais no segundo tempo e, como consequência, perdeu a sequência de dez vitórias nos últimos meses. Na saída do estádio, o técnico Ramón Díaz lamentou o tropeço no Majestoso.

“Os clássicos são completamente diferentes. Creio que a condição do campo não nos permitiu sair tão bem, assim como também não permitiu a eles. Ficou difícil manter as combinações. Dói muito a derrota, porque fazia tempo que não perdíamos. Realmente, nos dói, mas vamos seguir trabalhando. Vamos corrigir. Hoje, nos custou algumas coisas. Tivemos alguns erros pontuais que nos custaram a derrota, jogo difícil”, argumentou o argentino, reconhecendo a superioridade do São Paulo.

Em campo, o Corinthians fez um primeiro tempo competitivo e, inclusive, quase abriu o placar em um cabeceio de Cacá. Na etapa final, no entanto, o Timão empilhou falhas coletivas e individuais, e viu o quarteto ofensivo do São Paulo, formado por Lucas Moura, Calleri, Luciano e Oscar, tomar conta do clássico.

Por fim, Ramón Díaz lamentou o desempenho nos lances de bola parada. Segundo o treinador, o elenco trabalhou o fundamento durante toda a semana já esperando que o adversário fosse utilizar o artifício. O que se viu em campo, no entanto, foi Lucas Moura vencendo Matheuzinho e Cacá para marcar o primeiro gol e abrir a contagem ao São Paulo.

“São situações e jogadas muito pontuais. A partida estava equilibrada. Eles no primeiro tempo não tiveram chance, nós tivemos um cabeceio bom e outras chances. O Lucas Moura saltou muito bem no lance do primeiro gol, havíamos trabalhado muito as bolas paradas durante a semana.”

“São esses tipos de lances que decidem os clássicos. Temos que seguir trabalhando, são poucas as situações que tivemos. Foi uma das poucas partidas que não tivemos tantas chances. Temos que trabalhar, ser mais criativos e melhorar rápido”, disse o treinador corintiano, acompanhado de seu filho e assistente técnico Emiliano Díaz.

Apesar da derrota, o Corinthians segue em situação confortável no Campeonato Paulista com nove pontos ganhos após a disputa das quatro primeiras rodadas. O próximo desafio do Timão será contra a Ponte Preta, na próxima quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli.

*Com informações do ge

